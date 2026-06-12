15-latka przyszła do szpitala tuż po porodzie?! Dziecka przy niej nie było

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-12 18:20

Do krośnieńskiej placówki medycznej zgłosiła się nastolatka, której stan fizyczny wskazywał na niedawne rozwiązanie ciąży. Personel wezwał policję, ponieważ przy 15-latce nie było noworodka. W związku z tą tajemniczą sprawą organy ścigania zatrzymały trzy osoby.

lekarz
Autor: Pixabay.com
  • Do szpitala zgłosiła się nastoletnia pacjentka, której kondycja fizyczna świadczyła o przebytym właśnie porodzie, co od razu zaniepokoiło pełniących dyżur lekarzy.
  • Młoda kobieta przyszła po pomoc zupełnie sama i nie miała przy sobie noworodka, co błyskawicznie uruchomiło policyjne procedury oraz poskutkowało zatrzymaniem trzech osób.
  • Funkcjonariusze intensywnie pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń. 

Do szpitala w Krośnie zgłosiła się zaledwie 15-letnia dziewczyna. Medycy szybko zorientowali się, że jej organizm wykazuje wszelkie objawy niedawnego rozwiązania. Największy niepokój wzbudził jednak fakt, że nieletnia pacjentka przyszła na oddział bez dziecka. 

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Wczoraj około godziny 16 policjanci zostali zaalarmowani o 15-latce, która trafiła na oddział ginekologiczny do krośnieńskiego szpitala. Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala prawdopodobnie mogła urodzić dziecko - przekazała sierż. Weronika Hentosz z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Dziennikarze portalu Nowiny poinformowali, że pod dom nastolatki skierowano grupę policyjnych techników oraz ekspertów reprezentujących Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wiadomo również, że w rękach organów ścigania znalazły się już trzy osoby, jednak dla dobra toczącego się postępowania służby nie ujawniają szczegółowych informacji. 

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