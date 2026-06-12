15-latka przyszła do szpitala tuż po porodzie?! Dziecka przy niej nie było

Do krośnieńskiej placówki medycznej zgłosiła się nastolatka, której stan fizyczny wskazywał na niedawne rozwiązanie ciąży. Personel wezwał policję, ponieważ przy 15-latce nie było noworodka. W związku z tą tajemniczą sprawą organy ścigania zatrzymały trzy osoby.

Autor: Pixabay.com