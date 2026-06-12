15-latka przyszła do szpitala tuż po porodzie?! Dziecka przy niej nie było

- Do szpitala zgłosiła się nastoletnia pacjentka, której kondycja fizyczna świadczyła o przebytym właśnie porodzie, co od razu zaniepokoiło pełniących dyżur lekarzy.
- Młoda kobieta przyszła po pomoc zupełnie sama i nie miała przy sobie noworodka, co błyskawicznie uruchomiło policyjne procedury oraz poskutkowało zatrzymaniem trzech osób.
- Funkcjonariusze intensywnie pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń.
Do szpitala w Krośnie zgłosiła się zaledwie 15-letnia dziewczyna. Medycy szybko zorientowali się, że jej organizm wykazuje wszelkie objawy niedawnego rozwiązania. Największy niepokój wzbudził jednak fakt, że nieletnia pacjentka przyszła na oddział bez dziecka.
Wczoraj około godziny 16 policjanci zostali zaalarmowani o 15-latce, która trafiła na oddział ginekologiczny do krośnieńskiego szpitala. Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala prawdopodobnie mogła urodzić dziecko - przekazała sierż. Weronika Hentosz z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w rozmowie z portalem nowiny24.pl.
Dziennikarze portalu Nowiny poinformowali, że pod dom nastolatki skierowano grupę policyjnych techników oraz ekspertów reprezentujących Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Wiadomo również, że w rękach organów ścigania znalazły się już trzy osoby, jednak dla dobra toczącego się postępowania służby nie ujawniają szczegółowych informacji.