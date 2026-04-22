Budowa siódmego McDonald's w Rzeszowie. Wiemy, jak postępują prace i gdzie powstaje

Nowy McDonald's w Rzeszowie rośnie w oczach

Miłośnicy amerykańskiej sieciówki zyskają wkrótce kolejne miejsce na gastronomicznej mapie stolicy Podkarpacia. Przy ulicy Przemysłowej, zaraz obok niedawno otwartego kompleksu handlowego Viva Park Rzeszów, trwają intensywne prace nad siódmym już lokalem pod szyldem złotych łuków. Choć na placu budowy widać wyraźne postępy, to oficjalna data inauguracji nowej restauracji wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Zwróciliśmy się z oficjalnym zapytaniem do biura prasowego McDonald 's, aby ustalić, kiedy obiekt przyjmie pierwszych gości, jednak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na naszą wiadomość.

Gdzie działają obecne restauracje McDonald's w Rzeszowie?

Dopóki inwestycja przy ulicy Przemysłowej nie zostanie w pełni ukończona, fani jedzenia "z Maka" mogą korzystać z innych punktów rozlokowanych w całym mieście. Aktualnie na terenie Rzeszowa funkcjonuje sześć takich lokali, do których klienci mogą udać się na posiłek. Zlokalizowane są one pod następującymi adresami:

przy ulicy Lwowskiej 6

przy Alei Powstańców Warszawy 20

przy ulicy Dębickiej 1

przy Alei Józefa Piłsudskiego 44 (na terenie Galerii Rzeszów)

przy ulicy Rzecha 2c

przy Alei Majora Wacława Kopisto 1 (w centrum handlowym Millenium Hall)