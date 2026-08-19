Kolizja na ul. Lubomirskich w Przeworsku
W sobotę, przed godziną 2, dyżurny przeworskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Lubomirskich w Przeworsku. Na miejscu policjanci ustalili, że 21-letni mieszkaniec Przeworska, kierując Audi, stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Samochód uderzył następnie w ogrodzenie oraz drzewo znajdujące się na prywatnej posesji.
Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 21-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. To właśnie w takich okolicznościach doszło do kolizji, której dokładny przebieg będzie jeszcze wyjaśniany w prowadzonym postępowaniu.
Kierowca Audi trafił do szpitala
Kierujący Audi został przetransportowany do szpitala. Jak ustalono, obrażenia, których doznał, nie zagrażają jego życiu. Służby nadal wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
21-latek odpowie za kolizję i jazdę po alkoholu
Za spowodowanie kolizji oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. O jego odpowiedzialności zdecyduje sąd.
Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Alkohol wpływa na koncentrację, czas reakcji i zdolność prawidłowej oceny sytuacji na drodze.
Pamiętajmy - nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość może mieć tragiczne konsekwencje.
Jak reagować, gdy podejrzewamy jazdę po alkoholu?
W takiej sytuacji najważniejsze jest bezpieczeństwo własne i innych. Jeśli widzimy, że ktoś chce prowadzić po alkoholu albo doszło już do kolizji, warto działać spokojnie i bez narażania siebie.
- Nie wsiadaj do auta - jeśli masz wątpliwości co do stanu kierowcy, zrezygnuj z jazdy z nim i odradź to innym pasażerom.
- Spróbuj zatrzymać wyjazd - jeżeli to bezpieczne, spokojnie zaproponuj oddanie kluczyków, wezwanie taksówki, transport przez bliską osobę albo pozostanie na miejscu do czasu wytrzeźwienia.
- Unikaj ryzykownej konfrontacji - nie wdawaj się w szarpaninę i nie próbuj samodzielnie blokować jadącego samochodu. Gdy sytuacja robi się nerwowa, odejdź w bezpieczne miejsce.
- Wezwij pomoc - kiedy kierowca mimo wszystko odjechał, stwarza zagrożenie albo doszło do zdarzenia drogowego, zadzwoń pod 112. Podaj miejsce, kierunek jazdy i możliwie dokładny opis pojazdu.
- Po kolizji zadbaj o bezpieczeństwo - jeśli jesteś świadkiem, najpierw oceń zagrożenie, nie podchodź bez potrzeby na jezdnię i stosuj się do poleceń służb. Osobie poszkodowanej pomagaj tylko w zakresie, który jest dla ciebie bezpieczny.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI