Kontrola w Gwoźnicy Górnej zakończyła się utratą prawa jazdy

We wtorek tuż po godzinie 16 w miejscowości Gwoźnica Górna policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego strzyżowskiej jednostki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego dostawczym Renault. Za kierownicą siedział 24-letni mężczyzna, którego jazda szybko zwróciła uwagę funkcjonariuszy. Interwencja zakończyła się poważnymi konsekwencjami.

Jak ustalili policjanci, kierowca w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 110 kilometrów na godzinę. Oznacza to przekroczenie limitu aż o 60 kilometrów na godzinę. Dodatkowo 24-latek podczas jazdy nie korzystał z pasów bezpieczeństwa.

Mandaty i punkty karne dla mieszkańca powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Za przekroczenie prędkości mieszkaniec powiatu ropczycko-sędziszowskiego został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Za brak zapiętych pasów dostał kolejny mandat w wysokości 100 złotych i 5 punktów karnych. Na tym jednak konsekwencje się nie skończyły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 24-latek stracił również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż należy do głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Przy większej prędkości siła uderzenia w razie kolizji znacząco rośnie, a wraz z nią ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci uczestników zdarzenia.

Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy za prędkość?

Taka sytuacja oznacza nie tylko mandat, ale też problemy z codziennym dojazdem i obowiązkami zawodowymi. Warto od razu uporządkować najważniejsze sprawy i nie ryzykować kolejnych konsekwencji.

Nie wsiadaj ponownie za kierownicę - jeśli podczas kontroli doszło do zatrzymania uprawnień, dalsza jazda może tylko pogorszyć sytuację. Najbezpieczniej od razu zorganizować inny transport do domu lub pracy.

- jeśli podczas kontroli doszło do zatrzymania uprawnień, dalsza jazda może tylko pogorszyć sytuację. Najbezpieczniej od razu zorganizować inny transport do domu lub pracy. Sprawdź, jakie dokumenty i informacje otrzymałeś - zachowaj potwierdzenia związane z kontrolą, mandatem i liczbą punktów karnych. Dzięki temu łatwiej ustalisz, od kiedy biegnie okres zatrzymania prawa jazdy i jakie obowiązki jeszcze cię dotyczą.

- zachowaj potwierdzenia związane z kontrolą, mandatem i liczbą punktów karnych. Dzięki temu łatwiej ustalisz, od kiedy biegnie okres zatrzymania prawa jazdy i jakie obowiązki jeszcze cię dotyczą. Poinformuj pracodawcę lub właściciela auta - to ważne szczególnie wtedy, gdy samochód był służbowy albo prowadzenie pojazdu należy do twoich obowiązków. Zwlekanie może oznaczać dodatkowe kłopoty organizacyjne.

- to ważne szczególnie wtedy, gdy samochód był służbowy albo prowadzenie pojazdu należy do twoich obowiązków. Zwlekanie może oznaczać dodatkowe kłopoty organizacyjne. Zaplanuj zastępczy dojazd - wcześniej sprawdź połączenia, możliwość podwózki albo podział obowiązków z bliskimi. W praktyce właśnie brak planu po zatrzymaniu prawa jazdy najczęściej prowadzi do pochopnych decyzji i pokusy, by mimo wszystko jechać autem.

- wcześniej sprawdź połączenia, możliwość podwózki albo podział obowiązków z bliskimi. W praktyce właśnie brak planu po zatrzymaniu prawa jazdy najczęściej prowadzi do pochopnych decyzji i pokusy, by mimo wszystko jechać autem. Przeanalizuj swoje nawyki za kierownicą - w terenie zabudowanym warto zwracać szczególną uwagę na znaki przy wjeździe do miejscowości, korzystać z ogranicznika prędkości, a pas zapinać odruchowo zaraz po zajęciu miejsca. To proste działania, które pomagają uniknąć podobnych kar.

- w terenie zabudowanym warto zwracać szczególną uwagę na znaki przy wjeździe do miejscowości, korzystać z ogranicznika prędkości, a pas zapinać odruchowo zaraz po zajęciu miejsca. To proste działania, które pomagają uniknąć podobnych kar. W razie wątpliwości szukaj potwierdzenia w oficjalnych informacjach - jeśli nie masz pewności co do swoich dalszych uprawnień, terminów lub formalności, opieraj się na dokumentach otrzymanych podczas kontroli oraz komunikatach właściwych instytucji, a nie na obiegowych opiniach.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI