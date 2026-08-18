43-latek miał dwa prawomocne wyroki za jazdę po alkoholu

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego ustalili, że w gminie Stalowa Wola przebywał 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał dwa prawomocne wyroki za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Pierwszy zapadł przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, drugi przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli i dotyczył ponownej jazdy po alkoholu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zatrzymali go we wtorek w Stalowej Woli

43-latka zatrzymano w ubiegły wtorek na terenie Stalowej Woli. Po zatrzymaniu policjanci zgromadzili materiał dowodowy w jego sprawie i przekazali sprawę Straży Granicznej.

Wniosek o powrót trafił do Straży Granicznej w Rzeszowie

Policjanci wystąpili do Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie o wydanie decyzji zobowiązującej 43-latka do powrotu do kraju pochodzenia. Jak przekazano, wobec cudzoziemców skazanych za przestępstwa popełnione na terytorium Polski może zostać uruchomiona procedura wydalenia.

Policja: skazani cudzoziemcy mogą zostać wydaleni z Polski

Policja przekazała, że każda osoba przebywająca na terytorium Polski ma obowiązek przestrzegania prawa. Dodała, że wobec obywateli innych państw skazanych za przestępstwa popełnione w Polsce może zostać uruchomiona procedura wydalenia do kraju pochodzenia.

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