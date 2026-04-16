Pożar sortowni śmieci na Podkarpaciu. Pilny komunikat do mieszkańców powiatu

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-16 21:36

W podkarpackim Strzyżowie strażacy dogaszają pożar na terenie lokalnej sortowni odpadów. Sytuacja została już opanowana, co w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził Krystian Pająk z miejscowej straży pożarnej, jednak akcja zajmie jeszcze trochę czasu. W związku z zagrożeniem do okolicznych mieszkańców trafiły wiadomości ze specjalnym alertem RCB.

Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Akcja gaśnicza w sortowni odpadów w Strzyżowie

Zarzewiem ognia okazała się sterta zgromadzonych odpadów, o czym poinformował przedstawiciel straży pożarnej w wywiadzie dla PAP. Interweniującym służbom udało się skutecznie zablokować płomienie, dzięki czemu nie zajęły one sąsiadującego z wysypiskiem budynku magazynowego.

Z żywiołem walczyło łącznie przeszło stu funkcjonariuszy straży pożarnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało się wystosować oficjalne ostrzeżenie dla osób przebywających na terenie powiatu strzyżowskiego. Z uwagi na unoszący się w powietrzu gęsty dym, zaapelowano o nieopuszczanie budynków mieszkalnych, szczelne zamknięcie stolarki okiennej i drzwiowej, a także powstrzymanie się od uprawiania sportu na świeżym powietrzu w pobliżu miejsca zdarzenia.

