Patomorfolog zakopywała ciała w ogródku w Lutoryżu. Sąsiedzi Magdaleny H. przerywają milczenie

Horror w miejscowości Lutoryż. Nowi właściciele budowali altanę i znaleźli cmentarzysko płodów

Przez miejscowość Lutoryż prowadzi chyba najbardziej znana trasa łącząca Rzeszów z bieszczadzkimi szlakami. 57-letnia lekarka spędziła w tym miejscu kilka lat swojego życia. Kobieta ostatecznie pozbyła się tego domu w lutym ubiegłego roku. Nowi nabywcy sprowadzili niedawno ciężki sprzęt, aby wyrównać teren pod drewnianą altankę. Gdy łyżka koparki wyciągnęła z ziemi niezidentyfikowane odpady, pracownicy początkowo podejrzewali istnienie dzikiego wysypiska śmieci. Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy robotnicy zauważyli szkielet człowieka. Długość wydobytych szczątków nie przekraczała 30 centymetrów.

Od środy, 10 czerwca, teren posesji został szczelnie otoczony przez mundurowych. Do sobotniego popołudnia, 13 czerwca, technicy zabezpieczyli łącznie 32 ludzkie płody, które zakopano na głębokości dochodzącej do 160 centymetrów. Funkcjonariusze wykorzystywali w działaniach zaawansowany georadar oraz psa policyjnego wytresowanego do poszukiwania zwłok. Czworonóg precyzyjnie oznaczył miejsca ukrycia ciał. Na całe szczęście zwierzę nie podjęło żadnego innego tropu poza granicami pięcioarowej posesji, która dawniej należała do Magdaleny H.

Sąsiedzi Magdaleny H. z Lutoryża snują szokujące domysły

W pierwszych chwilach po policyjnej interwencji okoliczna ludność stworzyła własne teorie na temat tego mrożącego krew w żyłach odkrycia, analizując każdy możliwy scenariusz.

„To dzieci zabite wskutek aborcji proszę pana. Pieniądz, pieniądz rządzi światem” – powiedział reporterowi starszy mężczyzna przechadzający się po miejscowym cmentarzu.

Alejka biegnąca obok niewielkiego cmentarza łączy się z nową, pozbawioną asfaltu drogą, z której można dostrzec policyjne taśmy. Mocno zbulwersowany mieszkaniec określił ten teren dość jednoznacznie, wspominając mroczne czasy ubiegłego stulecia. „To z tych burdeli, niech ich piekło pochłonie…” - skwitował zdenerwowany, nawiązując tym samym do lat 90., kiedy to podrzeszowski Lutoryż słynął z licznych domów publicznych. W tamtym okresie funkcjonowało ich w okolicy całkiem sporo.

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Tajemnicza lekarka Magdalena H. "Normalna sąsiadka, bardzo miła"

Wspomniana działka została całkowicie odizolowana od gapiów. Zabezpieczający teren policjanci blokują dostęp z obu stron drogi dojazdowej. W oddali można dostrzec techników w sterylnych kombinezonach, którzy metodycznie sprawdzają ziemię wokół domu w zabudowie bliźniaczej. „Nie ma co szukać sensacji” - uciął krótko jeden z pracujących na miejscu funkcjonariuszy.

Dochodzeniowcy szybko wytypowali główną podejrzaną w tej makabrycznej sprawie. Trop padł na pracującą w zawodzie od wielu lat patomorfolog, która w przeszłości pełniła nawet funkcję biegłej sądowej. Policjanci zatrzymali Magdalenę H. w piątek, 12 czerwca, na terenie Zamościa, gdzie kobieta realizowała swoje obowiązki zawodowe.

„To bardzo oryginalna osoba, ale już tu nie mieszka” - wspomina jeden z sąsiadów w rozmowie z mediami. Jak dodał, kobieta często przechadzała się tamtędy w towarzystwie swojej matki, przy czym obie panie wyróżniały się jaskrawymi kolorami włosów. „Spacerowała czasem tędy z mamą: ona włosy na czerwono, a starsza pani na pomarańczowo…” - podkreślił mieszkaniec.

Przed przeprowadzką do Lutoryża, patomorfolog zajmowała okazałą nieruchomość na obrzeżach Rzeszowa. Rodzice podejrzanej postawili ten dom blisko 25 lat temu.

„Normalna sąsiadka, bardzo miła” - chwalił dawną znajomą kolejny napotkany przez dziennikarza mężczyzna. Kierowca transportujący ziemię w swoim samochodzie marki Skoda, zmierzył reportera wzrokiem i odpowiedział na zadane mu pytanie dość stanowczo. „A pan to, co normalny? Każdy ma jakieś problemy” - podsumował krótko.

Zupełnie inne spostrzeżenia ma natomiast kolejny z dawnych sąsiadów lekarki. „Kiedyś było z nią źle. Nie było kontaktu, nie wychodziła do ludzi spędzając czas w domu z opuszczonymi żaluzjami. Dziwnie się zachowywała…” - wyjawił zaniepokojony świadek.

Opisywane zachowania miały jednak miejsce w odległej przeszłości. Prokuratorzy dowiedli, że 57-latka samodzielnie gromadziła i chowała w ziemi ludzkie szczątki oraz odpady medyczne. Motywy tego wstrząsającego działania pozostają na ten moment wielką zagadką.

Patomorfolog Magdalena H. usłyszała prokuratorskie zarzuty

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przekazał kluczowe informacje dotyczące toczącego się postępowania. „W dniu 13 czerwca 2026 roku podejrzanej ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Magdalena H. nie zajęła stanowiska, co do kwestii przyznania się do zarzucanych jej czynów, wskazując, że złoży stosowne oświadczenie po ustanowieniu obrońcy z wyboru” - zaznaczył prokurator Krzysztof Ciechanowski. Lista oskarżeń obejmuje między innymi znieważenie ludzkich zwłok oraz łamanie procedur dotyczących utylizacji odpadów medycznych. „Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich” – uzupełnił śledczy.

Organy ścigania zawnioskowały do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztu. Zatrzymanej patomorfolog grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 57-latk nie figurowała wcześniej w kartotekach kryminalnych.