Makabryczne odkrycie na posesji lekarki. 57-latka z Lutoryża usłyszała zarzuty

Szczątki i odpady medyczne na dawnej działce patomorfolog. Magdalena H. z zarzutami

Śledczy przedstawili zarzuty 57-letniej Magdalenie H. w związku z odkryciem w podrzeszowskim Lutoryżu. Na terenie posesji należącej jeszcze półtora roku temu do lekarki patomorfolog natrafiono na 32 zakopane w ziemi ludzkie płody i liczne odpady medyczne. Do makabrycznego znaleziska doszło zupełnie przypadkowo podczas prac ziemnych na działce sprzedanej przez podejrzaną półtora roku temu niczego nieświadomym, przypadkowym ludziom. Ekipy śledcze zabezpieczyły na miejscu również szkiełka mikroskopowe i bloczki parafinowe. Sobotnie czynności w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie opóźniły się z powodu zasłabnięcia kobiety. Trafiła na obserwację szpitalną, po której ostatecznie została doprowadzona na przesłuchanie przed prokuratorem.

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Prokurator Krzysztof Ciechanowski o zarzutach dla lekarki. 57-latce grozi długa odsiadka

Jak poinformował prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana złożyła wyjaśnienia, ale nie zadeklarowała jednoznacznie swojej winy. Przyznała jedynie, że osobiście przywiozła i ukryła pod ziemią szczątki oraz materiały medyczne na terenie swojej posesji. Lekarka odpowie przed sądem za zbezczeszczenie zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w nieprzystosowanym do tego miejscu. Za tego typu przestępstwa grozi jej maksymalnie do dwunastu lat pozbawienia wolności. Śledczy natychmiast skierowali wniosek o tymczasowe aresztowanie 57-latki.

Skąd pochodziły płody ukryte w Lutoryżu? Śledczy badają wątek nielegalnych aborcji

Funkcjonariusze zaznaczają, że obecny etap śledztwa nie potwierdza bezpośredniego związku zabezpieczonych płodów z procederem nielegalnego przerywania ciąży. Ten wątek zostanie jednak sprawdzony przez organy ścigania. Prokuratura usiłuje ustalić dokładne źródło pochodzenia ludzkich szczątków. Wiadomo już, że zostały zakopane w okresie zamieszkiwania Magdaleny H. w Lutoryżu. Kobieta sprzedała nieruchomość w lutym 2025 roku, a sam czas posiadania przez nią działki był krótki. Przeczesywanie terenu nadal trwa, ponieważ w ziemi mogą znajdować się kolejne niebezpieczne materiały medyczne.