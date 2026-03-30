Ogień pojawił się w kompleksie pływalni zlokalizowanym przy ulicy Wojska Polskiego w Krośnie. Lokalne media, w tym serwis terazkrosno.pl, poinformowały o tym niebezpiecznym zdarzeniu wieczorem.

„Po godzinie 18:00 w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego doszło do pożaru w budynku basenu” - przekazał portal terazkrosno.pl

Dziennikarze wspomnianego portalu ustalili, że zarzewie ognia umiejscowione było bezpośrednio w saunie. Zagrożenie wymusiło błyskawiczną ewakuację około 40 osób przebywających na terenie obiektu. Do walki z żywiołem wysłano natychmiast kilka zastępów państwowej straży pożarnej, a wsparcie zapewnili także ochotnicy z różnych rejonów miasta. Serwis krosno112.pl podał dokładne siły zadysponowane do tej akcji ratowniczej.

„Na miejsce zdarzenia skierowano strażaków z JRG Krosno, OSP KSRG Krosno - Turaszówka, OSP Krosno - Suchodół, OSP Krosno - Polanka, OSP Krosno - Białobrzegi”

Służby ratunkowe uspokajają, że żadna z osób przebywających na basenie nie odniosła poważnych obrażeń, chociaż jeden z ewakuowanych wymagał interwencji medycznej na miejscu. W akcji gaśniczej bierze udział aż osiem wozów strażackich, wspieranych przez specjalną Grupę Operacyjną miejscowej komendy. Ratownicy intensywnie wietrzą teraz wszystkie pomieszczenia i sprawdzają stan całego budynku.