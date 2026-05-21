Azja Express Rzeszów Laureatem Orłów Gastronomii 2026! Wielki sukces i wdzięczność wobec gości

Fakt, że nagroda bazuje wyłącznie na niezależnych głosach gości, stanowi dla lokalu najwyższy dowód uznania. To najlepsze potwierdzenie, że codzienna praca oraz serce wkładane w gotowanie są przez rzeszowian w pełni doceniane.

Autentyczne smaki Orientu tworzone przez rodowite kucharki

Azja Express zlokalizowana przy Rynek 17 specjalizuje się w wyrazistej, dynamicznej kuchni miejskiej w azjatyckim wydaniu. Największym atutem restauracji i fundamentem jej sukcesu jest zespół kulinarny – wszystkie potrawy przygotowywane są przez doświadczone kucharki z Tajlandii. To ich pasja i wiedza pozwalają odtworzyć głęboki, autentyczny smak umami bez żadnych kulinarnych kompromisów. Karta dań bazuje na oryginalnych przyprawach, świeżych ziołach oraz sprawdzonych recepturach kuchni tajskiej i chińskiej.

i Autor: Azja Express/ Materiały prasowe

Do flagowych pozycji w menu należą:

Tradycyjny Pad Thai – ikona kuchni tajskiej z makaronem ryżowym, chrupkimi dodatkami i autorskim, idealnie zbalansowanym sosem tamaryndowym.

– ikona kuchni tajskiej z makaronem ryżowym, chrupkimi dodatkami i autorskim, idealnie zbalansowanym sosem tamaryndowym. Oryginalny Thai Burger – wyjątkowa, orientalna fuzja klasycznego burgera z soczystą wołowiną i azjatyckim twistem.

– wyjątkowa, orientalna fuzja klasycznego burgera z soczystą wołowiną i azjatyckim twistem. Koreańskie tosty premium – niebanalne kompozycje w puszystym, maślanym pieczywie Shibuya, serwowane zarówno w wersjach wytrawnych, jak i na słodko.

– niebanalne kompozycje w puszystym, maślanym pieczywie Shibuya, serwowane zarówno w wersjach wytrawnych, jak i na słodko. Ostre Pad Kra Pao – aromatyczna, siekana wołowina smażona z chili, czosnkiem i świętą bazylią tajską, podawana tradycyjnie z ryżem i jajkiem posadzonym.

i Autor: Azja Express Rzeszów/ Materiały prasowe

Bezkompromisowa jakość i elastyczne godziny

Największą dumą Azja Express Rzeszów jest wierność oryginalnym recepturom oraz fakt, że każde danie powstaje od zera, na świeżo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Goście doceniają powtarzalność smaku, solidne porcje oraz doskonałą dostępność lokalu. Odpowiadając na dynamiczne tempo życia miasta, restauracja oraz jej system dostaw działają w bardzo elastycznych godzinach:

Od niedzieli do czwartku: 10:00 – 01:00

W piątki i soboty: aż do 02:00

Tytuł Orła Gastronomii 2026 to dla Azja Express potwierdzenie, że bezkompromisowa ścieżka jakości spotkała się z najlepszą możliwą odpowiedzią ze strony mieszkańców Rzeszowa – ich stałym zaufaniem i lojalnością. Jeśli jeszcze nie próbowaliście tych orientalnych hitów, czas nadrobić zaległości przy Rynek 17!