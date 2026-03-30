Dramatyczna interwencja policji w Raniżowie. Dzielnicowy uratował nieprzytomnego 69-latka

Dramatyczny apel w Raniżowie. Kolega nie dawał znaków życia

Wszystko zaczęło się od zaniepokojonego mieszkańca, który podczas pełnienia służby przez lokalnego dzielnicowego poprosił go o pomoc. Mężczyzna poinformował sierżanta sztabowego Rafała Jacka z Posterunku Policji w Raniżowie, że od dłuższego czasu nie może skontaktować się ze swoim 69-letnim kolegą. Z jego relacji wynikało, że mężczyzna przebywał sam w domu, leżał na podłodze i nie reagował na żadne próby nawiązania kontaktu. Taka informacja nie mogła zostać zignorowana, dlatego policjant bez chwili wahania ruszył wraz ze zgłaszającym pod wskazany adres, by sprawdzić, co się dzieje.

Błyskawiczna akcja policjanta uratowała życie mieszkańca powiatu

Po wejściu do domu funkcjonariusz oraz zaniepokojony kolega zastali dramatyczny widok. Na podłodze obok łóżka leżał półprzytomny 69-latek, z którym nie było żadnego logicznego kontaktu. Dzielnicowy natychmiast ocenił sytuację i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, jednocześnie wzywając na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Dzięki jego profesjonalizmowi i szybkiej reakcji mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego otrzymał niezbędne wsparcie jeszcze przed przyjazdem medyków. Niedługo później poszkodowany mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę.