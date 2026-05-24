Nie żyje 67-letni mężczyzna. Z drewnianego domu zostały zgliszcza

W podmieleckim Dobryninie doszło do śmiertelnego pożaru drewnianego budynku mieszkalnego, w którym zginął 67-latek.

Kiedy na miejsce przyjechało sześć zastępów strażackich, płomienie trawiły już całą konstrukcję, a zwłoki znaleziono dopiero po opanowaniu żywiołu.

Sprawą zajmuje się teraz policja i prokuratura, a policyjni specjaliści mają za zadanie określić dokładny powód wybuchu ognia.

Tylko od początku tego roku w województwie podkarpackim odnotowano 850 pożarów budynków mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosło siedem osób, a ponad czterdzieści odniosło obrażenia.

Śmiertelny pożar w Dobryninie. Ciało 67-latka w zgliszczach

Służby ratunkowe otrzymały informację o płonącym budynku jednorodzinnym w miejscowości Dobrynin koło Mielca w nocy z soboty na niedzielę (23.05), tuż przed godziną dwudziestą czwartą. Do akcji błyskawicznie skierowano dwudziestu ośmiu strażaków, z sześciu zastępów. Ratownicy po dotarciu na posesję zastali dramatyczną sytuację, ponieważ drewniana konstrukcja była już całkowicie opanowana przez niszczycielski żywioł, co drastycznie komplikowało wszelkie próby ratunku.

Zespoły gaśnicze rzuciły wszystkie siły na stłumienie szalejących płomieni oraz próbę dotarcia do wnętrza. Niestety, gdy ostatecznie udało się zapanować nad żywiołem, w spalonych resztkach domu odkryto martwego 67-letniego mężczyznę, który według ustaleń służb mieszkał tam zupełnie sam.

Na obecnym etapie służby nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, co zainicjowało ten tragiczny pożar. Śledztwem kieruje miejscowa prokuratura, natomiast doświadczeni biegli z zakresu pożarnictwa będą weryfikować różne scenariusze wydarzeń, biorąc pod uwagę zarówno awarię instalacji elektrycznej, jak i zdarzenie losowe.

Statystyki pożarów na Podkarpaciu. Komenda Wojewódzka w Rzeszowie bije na alarm

Dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie pokazują ogromną skalę zagrożenia w całym regionie. Od początku bieżącego roku na Podkarpaciu wybuchło ponad 850 pożarów w mieszkaniach oraz domach, co stanowi niezwykle niepokojący wynik. W tych dramatycznych okolicznościach życie straciło już łącznie siedem osób, natomiast czterdziestu dwóch mieszkańców odniosło obrażenia, co czyni ten okres wyjątkowo ponurym pod względem pożarniczych statystyk i ofiar w ludziach.

