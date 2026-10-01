Potrącenie rowerzysty na al. Kopisto. 12-latek trafił do szpitala

W środę około godziny 9.00 na alei Kopisto w Rzeszowie doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerem. Ze wstępnych informacji policji wynika, że kierowca auta najprawdopodobniej wymusił pierwszeństwo.

Jak przekazują funkcjonariusze, 75-latek prowadzący opla, skręcając w prawo w al. Rejtana, uderzył w nastoletniego rowerzystę.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 75-letni kierujący Oplem, jadąc al. Kopisto, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo w al. Rejtana, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nastoletniemu rowerzyście - informuje policja.

W wyniku zdarzenia poszkodowany został 12-letni chłopiec. Nastolatek został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala na dalsze badania. Badanie alkomatem wykazało, że 75-letni kierowca opla był trzeźwy.