Tragiczny wypadek na obwodnicy Jarosławia. Nie żyje 49-latka

We wtorek, 29 września po godz. 16 na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina (DK94) doszło do tragicznego czołowego zderzenia dwóch samochodów.

W wypadku zginęła 49-letnia mieszkanka powiatu przeworskiego, która kierowała Lancią.

Według wstępnych ustaleń policji, 31-letnia kierująca Fordem, jadąca z 5-letnim dzieckiem, na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu. Kobieta była trzeźwa, wraz z dzieckiem trafiła do szpitala.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają jarosławscy policjanci pod nadzorem prokuratora.

Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają jarosławscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Do dramatu doszło we wtorek, 29 września po godz. 16 na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina, na drodze krajowej nr 94. Czołowo zderzyły się dwa samochody – Ford i Lancia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 31-letnia mieszkanka gminy Jarosław, na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z pojazdem marki Lancia – przekazuje jarosławska policja.

Niestety pomimo podjętej reanimacji życia 49-letniej mieszkanki powiatu przeworskiego, która kierowała Lancią, nie udało się uratować.

Jak informuje policja, kierująca pojazdem marki Ford podróżowała z 5-letnim dzieckiem. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. 31-latka była trzeźwa.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia, będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa.