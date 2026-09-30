Biegli ponownie zbadają Ihora M. Chodzi o krwawy atak w jarosławskim opactwie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-30 19:24

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zleciła kolejną ocenę stanu psychicznego 31-letniego Ihora M. Mężczyzna jest podejrzany o brutalny atak nożem w jarosławskim opactwie, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Dwóch powołanych przez prokuraturę biegłych psychiatrów ma zaledwie kilka dni na przygotowanie opinii dotyczącej stanu zdrowia psychicznego 31-latka. Poprzednie badanie wykazało u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne.Śledczy chcą ustalić, czy stan podejrzanego uległ zmianie. Jeżeli nowa opinia nie przyniesie przełomu, badania mogą zostać powtórzone po upływie kolejnego okresu.

Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora się poprawił – powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

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Atak nożem w jarosławskim opactwie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w ubiegły czwartek. Według przekazanych informacji Ihor M. zaatakował nożem pięć osób przebywających w jarosławskim opactwie. Jedna z nich zmarła, natomiast dwie nadal pozostają w szpitalu.31-latek przebywa w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. Ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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