Biegli ponownie zbadają Ihora M. Chodzi o krwawy atak w jarosławskim opactwie

Dwóch powołanych przez prokuraturę biegłych psychiatrów ma zaledwie kilka dni na przygotowanie opinii dotyczącej stanu zdrowia psychicznego 31-latka. Poprzednie badanie wykazało u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne.Śledczy chcą ustalić, czy stan podejrzanego uległ zmianie. Jeżeli nowa opinia nie przyniesie przełomu, badania mogą zostać powtórzone po upływie kolejnego okresu.

– Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora się poprawił – powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

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Atak nożem w jarosławskim opactwie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w ubiegły czwartek. Według przekazanych informacji Ihor M. zaatakował nożem pięć osób przebywających w jarosławskim opactwie. Jedna z nich zmarła, natomiast dwie nadal pozostają w szpitalu.31-latek przebywa w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. Ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.