Otworzyli kopertę i poczuli się źle. Incydent w siedzibie Żandarmerii Wojskowej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-30 21:42

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala po otwarciu przesyłki dostarczonej do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak ustalił reporter RMF FM, poszkodowani mieli podrażnienia skóry twarzy i rąk. Z pobliskiej klatki ewakuowano 133 osoby.

Górna część karetki z włączonymi sygnałami świetlnymi. O akcji służb w Nowej Dębie przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę (30.09) w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Według informacji RMF FM przesłana z Niemiec koperta zawierała pocztówkę. Po jej otwarciu nie zauważono, by ze środka wydostała się jakakolwiek substancja.

Mimo to dwóch żandarmów oraz cywil znajdujący się w pomieszczeniu zaczęli odczuwać niepokojące dolegliwości. U wszystkich pojawiły się podrażnienia na twarzy i rękach. Cała trójka została zabrana do szpitala. Ze względów bezpieczeństwa z sąsiedniej klatki budynku wyprowadzono 133 osoby.

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Na miejscu interweniowały specjalistyczne zespoły ratownictwa chemicznego. O przesyłce powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. TVN 24 podaje, że podczas otwierania koperty w pomieszczeniu było siedem osób.

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