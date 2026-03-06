Porzucony owczarek czekał na cud. Ktoś wydał na niego wyrok śmierci w lesie!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-06 11:13

Jak można tak potraktować żywą istotę!? Strażnicy leśni, patrolując lasy w Nadleśnictwie Rymanów, znaleźli psa przywiązanego krótką smyczą do drzewa. Młody owczarek niemiecki został porzucony na pewną śmierć. Na szczęście strażnicy leśni zjawili się w samą porę. Uwolnili psa, który trafił do schroniska w Lesku.

i

Autor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie/ Facebook

Pies skazany na pewną śmierć

Strażnicy leśni z Rymanowa i Dukli, współpracując z Państwową Strażą Łowiecką w Nadleśnictwie Rymanów podczas patrolu dokonali chwytającego za serce odkrycia. W mało uczęszczanej części lasu znaleźli młodego owczarka przywiązanego krótką smyczą do drzewa. Obok czworonoga leżały puste miski, a ziemia wokół była wydeptana. Stanowiły świadectwo kilkudniowej walki o wolność.

Z relacji leśników wynika, że zwierzę mogło przebywać w tym miejscu nawet trzy doby! Krótka smycz, owinięta dodatkowo wokół zarośli, uniemożliwiała psu swobodne poruszanie się.

- Wolę nie myśleć, co byłoby, gdyby pies musiał jeszcze parę dni czekać na ratunek - powiedział w rozmowie z PAP szef Straży Leśnej w Nadleśnictwie Rymanów Rafał Wróblewski.

Na szczęście strażnicy leśni zjawili się w samą porę i uwolnili czworonoga. Trafił pod opiekę schroniska w Lesku.

Policja już wie o sprawie

O zdarzeniu w lesie powiadomiono policję oraz Urząd Gminy Jaśliska. Leśnicy przypominają, że choć porzucenia zwierząt kojarzą się głównie z okresem wakacyjnym, tegoroczna wiosna przynosi już pierwsze takie incydenty.

Warto też przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, takie działanie uznawane jest za formę znęcania się nad zwierzęciem i podlega odpowiedzialności karnej. Sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem nawet do 5 lat więzienia. Sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązkę na cel związany z ich ochroną.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa 
straż leśna
Lesko
porzucony pies