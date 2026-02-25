Najdłuższa nazwa wsi w Polsce. Ma więcej liter niż cały alfabet!

Nazwa dłuższa niż alfabet

Na mapie Polski można znaleźć wiele miejsc, które zaskakują nie tylko położeniem czy historią, ale także samą nazwą. Jedna z niewielkich wsi wyróżnia się jednak w sposób absolutnie wyjątkowy – jej pełne brzmienie jest tak długie, że przewyższa liczbę liter w alfabecie. Ta językowa osobliwość od lat intryguje, bawi i regularnie pojawia się w zestawieniach krajowych rekordów, stając się symbolem tego, jak nieprzewidywalna potrafi być polska toponimia.

Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej

Najdłuższa nazwa miejscowości w naszym kraju ma aż 38 liter i 43 znaki. Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej, bowiem o niej mowa, znajduje się w woj. podkarpackim w powiecie rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski.

Co ciekawe, zgodnie z informacjami podanymi przez portal wiadomosci.radiozet.pl, lokalna rada miejska uznała, że wieś "fizycznie nie istnieje" – w praktyce nie ma takiej miejscowości w terenie, tylko dwa sąsiednie sołectwa: Wólka Sokołowska i Wólka Niedźwiedzka. Rada gminy postanowiła więc wezwać wojewodę podkarpackiego, by wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zniesienie oficjalnej nazwy tej miejscowości, ponieważ jej urzędowa forma nie odpowiada rzeczywistości. Na ten moment nie ma jednak konkretnych wieści w tym temacie.

Wólka Sokołowska – istnieje jako wieś z mieszkańcami.

Wólka Niedźwiedzka – także istnieje jako osobna wieś.

Wólka Sokołowska k. Wólki Niedźwiedzkiej to urzędowy zapis nazwy, ale nie oddaje rzeczywistej pojedynczej miejscowości i dlatego lokalne władze chcą tę nazwę zmienić.

Podsumowując więc, wieś Wólka Sokołowska jest, ale nikt nie używa oficjalnie długiej nazwy "k. Wólki Niedźwiedzkiej" jako adresu - to bardziej zapis statystyczny niż realna nazwa, pod którą ktoś mieszka.