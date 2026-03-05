Atak z nożem na stacji paliw w Tuszowie Narodowym

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotni wieczór, 1 marca 2026 roku, na terenie jednej ze stacji benzynowych w Tuszowie Narodowym. Jak ustalili policjanci, na jej teren wtargnął 49-letni mężczyzna, który przy użyciu noża sterroryzował pracownika. Napastnik zażądał wydania gotówki, a przestraszony sprzedawca przekazał mu 100 złotych. Sprawca za skradzione pieniądze kupił na miejscu alkohol oraz zapalniczki, po czym spokojnie opuścił stację.

Szał zniszczenia na trasie Jaślany – Padew Narodowa

Agresja 49-latka nie skończyła się na rozboju. Po opuszczeniu stacji paliw mężczyzna ruszył pieszo wzdłuż drogi łączącej Jaślany i Padew Narodową, urządzając sobie niszczycielski rajd. Jego ofiarą padło łącznie 10 samochodów osobowych zaparkowanych przy trasie, które celowo uszkadzał. Finałem jego wandalizmu było zdemolowanie paneli fotowoltaicznych znajdujących się na jednej z prywatnych posesji. Właściciele oszacowali łączne straty na kwotę przekraczającą 83 tysiące złotych.

Szybkie zatrzymanie i surowe zarzuty dla sprawcy

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym kryminalni z Mielca bardzo szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zniszczenia mienia. Za napad na stację paliw grozi mu nawet do 15 lat więzienia, do czego dojdzie również odpowiedzialność za serię aktów wandalizmu. Na wspólny wniosek policji i Prokuratury Rejonowej w Mielcu, miejscowy sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 49-latka najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl

