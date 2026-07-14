Pokazali nagranie z niedźwiedzicą i młodym niedźwiadkiem. Wtedy się zaczęło

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-14 11:00

Nadleśnictwo Baligród opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, które przedstawia niedźwiedzicę oraz małego niedźwiadka. W odpowiedzi na wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy!

Niedźwiedzica z młodym wspinającym się na drzewo. O monitorowaniu niedźwiedzi w Bieszczadach przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Cristina Glebova/ Unsplash.com Zdjęcie poglądowe

Temat niedźwiedzi w Bieszczadach to w ostatnim czasie delikatna sprawa, która wciąż poddawana jest w dyskusje. Tym razem Nadleśnictwo Baligród opublikowało filmik przedstawiający niedźwiedzicę z małym. „Popołudniowe spotkanie z niedźwiedzicą prowadzącą młode przy leśnej drodze w Huczwicach”.

Urocze nagranie bardzo szybko zdobyło mnóstwo reakcji.

"Rozczulający widok, z jaką uwagą matka obserwuje, czy droga wolna i gdzieś nie ma zagrożenia dla maleństwa"  - czytamy jeden z komentarzy.

"Piękny filmik ale lepiej matki z młodym nie spotkać na swojej drodze" - to kolejny.

"Piękna rodzinka. O tej porze roku trzeba się trzymać utartych szlaków"

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Specjalny zespół w Bieszczadach

Przypomnijmy, w Bieszczadach do końca lipca ma zostać uformowany specjalny zespół do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma on szybko reagować na wszelkie zagrożenie.  Inicjatywa „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” ma być realizowana przez najbliższe cztery lata.  

Strach przed niedźwiedziami w Bieszczadach wywołał śmiertelny atak niedźwiedzia na 58-letnią kobietę w miejscowości Płonna. W mediach społecznościowych mieszkańcy i turyści publikowali kolejne filmiki dotyczące spotkań z tymi drapieżnikami. Emocje po tragicznym ataku wciąż są bardzo silne. W czerwcu znów zrobiło się głośno o niedźwiedziach, kiedy  zwierzę pojawiło się na przemyskim rynku. Nagrania z tego zdarzenia szybko obiegły internet.

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