Groźne nawałnice nad Polską. IMGW wydało alerty! "Zagrożenie zdrowia i życia"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował pilne ostrzeżenia dla 10 regionów kraju, ostrzegając przed gwałtownymi nawałnicami z gradobiciem oraz porywistym wiatrem .

. Wspomniane obszary objęto żółtymi i pomarańczowymi alertami, z powodu przewidywanych ulew sięgających 55 mm oraz wichur rozpędzających się do 70 km/h.

Sprawdź, które części Polski znalazły się w centrum meteorologicznego zagrożenia i jak przygotować się na uderzenie niszczycielskiego żywiołu.

We wtorek, 14 lipca 2026 roku, sytuacja atmosferyczna ulegnie znacznemu pogorszeniu, o czym świadczą najnowsze powiadomienia IMGW dla dziesięciu województw. Żółty alert, czyli ostrzeżenie pierwszego stopnia, nałożono na obszar województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego, a także na południowe fragmenty Podkarpacia. Synoptycy zaznaczają, że wytyczne dla tych regionów zachowują ważność do godziny 23.00, choć nie wyklucza się ich ewentualnego przedłużenia.

- Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu – podaje IMGW.

Znacznie poważniejsza aura szykuje się w rejonach, gdzie zastosowano pomarańczowe alerty drugiego stopnia, ostrzegające przed nasilonymi zjawiskami. Dotyczą one województwa podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców Ziemi Lubuskiej i Kielecczyzny.

- Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 55 mm. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzyli dodatkowo listę ostrzeżeń o ulewne deszcze z wyładowaniami pierwszego oraz drugiego stopnia na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Co w praktyce oznaczają komunikaty ostrzegawcze wydawane przez IMGW?

Zrozumienie komunikatów meteorologicznych ułatwia właściwe przygotowanie się na ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z załamania aury. Jak wyjaśniają specjaliści z IMGW: „Stopień 1 – najniższy, oznaczony kolorem żółtym; dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

Z kolei bardziej rygorystyczny alert pomarańczowy wiąże się ze znacznie większym ryzykiem. „Stopień 2 – wyższy, oznaczony kolorem pomarańczowym; oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.