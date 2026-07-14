Policjanci będą świętować, a ulice będą zamknięte. Lista zamkniętych ulic w Rzeszowie

Rzeszów przygotowuje się do Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, co oznacza zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta.

Już od 15 lipca 2026 roku kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z zamknięciem kluczowych ulic.

Zobacz, które konkretnie ulice zostaną zablokowane i jak zaplanować podróż, by uniknąć paraliżu komunikacyjnego!

Wkrótce Rzeszów stanie się areną wyjątkowych uroczystości – Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. Wydarzenie to, zaplanowane na 16 lipca 2026 roku przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, z pewnością przyciągnie uwagę, ale jednocześnie wprowadzi znaczące zmiany w organizacji ruchu. Policjanci apelują do mieszkańców o zapoznanie się z planowanymi utrudnieniami, które dotkną zarówno kierowców, jak i pieszych, a rozpoczną się już dzień wcześniej. KWP zapewnia, że „Utrudnienia będą miały charakter krótkotrwały i będą uzależnione od przebiegu uroczystości oraz przemarszu uczestników”.

Kiedy Rzeszów stanie w korkach? Zobacz, które ulice zostaną zamknięte na Święto Policji!

Pierwsze ograniczenia w ruchu pojawią się już w środę, 15 lipca 2026 roku. W godzinach od 9:00 do 13:00 z ruchu zostaną całkowicie wyłączone dwie ważne ulice: ul. Sokoła (na odcinku od al. płk Łukasza Cieplińskiego do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika) oraz ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką).

Od środy 15 lipca 2026 roku (od godz. 13:00) do czwartku 16 lipca 2026 roku (do godz. 14:00) wyłączone zostaną powierzchnie miejsc parkingowych przyległych i będących częścią następujących ulic Rzeszowa: ul. Sokoła (od al. płk Łukasza Cieplińskiego do ronda Ignacego Tokarczuka), ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką), ul. Cieplińskiego po prawej stronie w kierunku al. Józefa Piłsudskiego (od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Sokoła).

Natomiast w czwartek 16 lipca 2026 roku (godz. 8:00-14:00) wyłączone z ruchu zostaną również: ul. Sokoła (od al. płk Łukasza Cieplińskiego do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika), ul. Jana III Sobieskiego (od ronda Ignacego Tokarczuka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką).

Nad płynnością i bezpieczeństwem przebiegu uroczystości oraz nadzorowaniem ruchu drogowego czuwać będą funkcjonariusze policji. Będą oni na bieżąco kierować ruchem i informować o ewentualnych zmianach.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Osobom planującym przyjazd w rejon uroczystości zalecamy uwzględnienie alternatywnych tras – apeluje KWP w Rzeszowie.