Niedźwiedź pojawił się na Rynku w Przemyślu! Prezydent apeluje. „To jest prawdziwe zgłoszenie!”

Niedźwiedź na przemyskim Rynku

Niedźwiedź pojawił się w nocy z czwartku na piątek na przemyskim Rynku oraz w okolicach centrum. Nagranie poniosło się w mediach społecznościowych jak błyskawica – zaczęły pojawiać się kolejne komentarze i krótkie wideo.

Prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun opublikował krótkie nagranie oraz zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność.!! W przypadku gdy zauważymy zwierzę proszę nie próbować się zbliżać i natychmiast powiadomić Straż Miejską (986) lub Policję (112)! – czytamy apel.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy i kolejnych nagrań.

- Ludzie błagam, nie podchodźcie do niego, nie straszcie, nie prowokujcie. Nie warto dla 10 sekund filmiku. To zwierzę dzikie, zagubione, nie wie gdzie jest i jak wrócić do lasu. Boi się bardziej nas niż my jego - czytamy.

- Do Niedźwiadka idzie.

- Jak by nie było, przyszedł do swoich. W końcu niedźwiadek jest w herbie Przemyśla

Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Trafił do lasu

Urząd Miasta Przemyśla opublikował w piątkowy poranek komunikat w tej sprawie. Niedźwiedź wrócił do lasu.

- W godzinach nocnych otrzymaliśmy zgłoszenie o niedźwiedziu, który pojawił się na jednej z ulic w Przemyślu. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie został powiadomiony Wydział Zarządzania Kryzysowego. Do działań zostały skierowane patrole Policji oraz Straży Miejskiej, którzy potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie Pl. Unii Brzeskiej. Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego- czytamy.

Policjanci potwierdzili, że niedźwiedź wrócił na łono natury.

- Wczoraj w godzinach nocnych otrzymaliśmy zgłoszenie o niedźwiedziu, który pojawił się na jednej z ulic w Przemyślu. Funkcjonariusze potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie Placu Unii Brzeskiej. Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego – informuje mł. asp. Karolina Kowalik.

Dlaczego niedźwiedź w ogóle pojawił się w samym centrum miasta? Jak wskazuje Łukasz Lis z RDOŚ, zwierzę było wystraszone i nie pojawiło się świadomie w tej okolicy.

- Na pewno wykluczyć możemy to, że ten niedźwiedź udał się tam celowo i świadomie, żeby straszyć ludzi. Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek migrując sobie – zaznacza Łukasz Lis z Regionalnej DyrekcjiOchrony Środowiska w Rzeszowie rozmowie z Radiem ESKA.