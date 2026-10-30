Pogrzeb 3-letniego Miecia w Jedliczu. Przejmujące słowa księdza chwytają za serce

Pogrzeb 3-letniego Miecia w Jedliczu. Żałobnicy przynieśli białe kwiaty i maskotki

Msza żałobna w intencji 3-letniego Miecia rozpoczęła się w piątek, 30 października, punktualnie o godzinie 14 w kościele parafialnym w Jedliczu. W świątyni zgromadzili się pogrążeni w żałobie rodzice, krewni, przyjaciele rodziny oraz liczni mieszkańcy, których głęboko poruszyła ta tragedia.

Zarówno przed budynkiem kościoła, jak i w jego wnętrzu pojawiły się poruszające symbole. Uczestnicy uroczystości przynieśli ze sobą białe i błękitne baloniki, które nawiązywały do dziecięcej niewinności oraz zbyt wcześnie przerwanego życia. Obok trumny żałobnicy składali również białe kwiaty oraz pluszowe misie. Widok zabawek, które na co dzień kojarzą się z beztroską, w tych tragicznych okolicznościach wywoływał łzy u wielu osób żegnających trzylatka.

Ksiądz na pogrzebie 3-letniego Miecia pytał o sens tragedii

W trakcie homilii duchowny nawiązał do trudnych pytań, które od momentu wypadku zadają sobie rodzice zmarłego chłopca, jego bliscy oraz lokalna społeczność w Jedliczu.

„Dlaczego to się stało? Dlaczego pewne wydarzenia nie zdarzyły mi się minutę wcześniej czy później? Dlaczego spotkało to właśnie dziecko? Dlaczego dotyka rodziców?” – pytał kapłan.

Duchowny zwrócił uwagę na to, że w obliczu największych dramatów ludzie bardzo często nie są w stanie znaleźć racjonalnych wyjaśnień.

„W końcu i tak musimy stwierdzić, że odpowiedź zna tylko Bóg. My dalej zostaniemy z pytaniami i problemami, jeśli nie zaufamy do końca. Zostaniemy z tymi pytaniami i problemami, które będą nas nurtowały i niszczyły, dopóki nie otworzymy się na Bożą obecność” – mówił ksiądz.

Po tych słowach w kościele zapadła głucha cisza, a wielu uczestników uroczystości pogrzebowych nie potrafiło ukryć głębokiego wzruszenia.

Poruszające kazanie w Jedliczu. Duchowny dziękował za życie trzylatka

Szczególnie emocjonalny wymiar miała dalsza część wygłoszonego kazania. Kapłan przekonywał w niej, by zamiast koncentrować się wyłącznie na bólu, okazać wdzięczność za wspólnie spędzony z dzieckiem czas.

„Możemy dzisiaj śmiało powiedzieć Panu Bogu, nie rozpaczając, ale dziękując. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za te trzy lata życia śp. Miecia. Dziękujemy Ci za jego empatię. Dziękujemy za jego uśmiech i radość” – mówił podczas kazania duchowny.

Wypowiedź ta sprawiła, że w oczach wielu żałobników ponownie pojawiły się łzy. Zebrani wspominali Miecia jako niezwykle pogodnego i pełnego energii chłopca, który w swoim krótkim życiu pozostawił po sobie mnóstwo dobra.

Tragiczny wypadek w przedszkolu w Jedliczu. Ambulans potrącił 3-latka

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 19 października 2026 roku na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. W trakcie odbywającego się tam pokazu medycznego ambulans potrącił 3-letniego Miecia, a mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy chłopiec zmarł.

Głos w sprawie zabrała prokurator okręgowa w Krośnie Joanna Ślusarska-Stopa. Przekazała ona, że wstępne wyniki sekcji zwłok pokrywają się z dotychczasowymi ustaleniami śledczych dotyczącymi przebiegu wypadku, natomiast na ostateczne wnioski trzeba poczekać do czasu wydania opinii przez biegłego.

Rodzice 3-letniego Miecia zgodzili się na transplantację narządów

Po śmierci syna rodzice chłopca zdecydowali się na gest, który wywołał ogromne poruszenie w całym kraju. Wyrazili zgodę na pobranie narządów do przeszczepu, dzięki czemu zmarły Miecio podarował szansę na życie innym potrzebującym dzieciom.

„Mieciu... Chcemy Ci powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni. Odszedłeś od nas i od razu stałeś się bohaterem. Swoimi małymi rączkami już robisz cuda. Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci...” – napisała mama chłopca.

To właśnie do tej empatii, dobra oraz trwałego śladu nawiązywał ksiądz podczas mszy pogrzebowej. Chociaż pytanie o przyczyny tej tragedii pozostaje bez odpowiedzi, bliscy i mieszkańcy zapamiętają uśmiechniętego trzylatka, który nawet po śmierci uratował innych.

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