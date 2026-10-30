Ranking jakości życia w Polsce. Przeanalizowano 2479 gmin

Najnowszy raport " Gdzie żyje się najlepiej? Ocena jakości życia w gminach" obejmuje wszystkie 2479 gmin w Polsce. Jego autorzy przyjrzeli się 90 wskaźnikom, które wpływają na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Uwzględnili między innymi dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, transportu, usług, infrastruktury, a także warunki ekonomiczne i stan środowiska.

Dzięki temu raport pokazuje nie tylko, jak poszczególne gminy wypadają pod względem przyjętych kryteriów, lecz także które warunki życia mieszkańcy uznają za najważniejsze. Wyniki wskazują przy tym na wyraźne różnice pomiędzy regionami kraju.

W tych gminach żyje się najgorzej

W których więc gminach żyje się najgorzej? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie. Sprawdźcie, być może wasza gmina znajduje się na liście.

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W tych gminach w Polsce żyje się najgorzej. To czarne punkty

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Czy jakość życia w polskich gminach się poprawia?

Tegoroczna edycja raportu pozwala również porównać wyniki z poprzednim rokiem. Średnia wartość wskaźnika jakości życia wzrosła z 0,547 do 0,570. Poprawę odnotowano we wszystkich województwach, a także we wszystkich analizowanych typach gmin.

Nie wszystkie obszary życia zmieniały się jednak w tym samym kierunku. Według raportu poprawiły się m.in. wskaźniki związane z bezpieczeństwem, środowiskiem, infrastrukturą techniczną i cyfrową oraz edukacją. Jednocześnie słabiej wypadły niektóre wskaźniki dotyczące warunków ekonomicznych, transportu i dostępności usług.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Raport wskazuje również gminy, które osiągnęły najwyższe wyniki. W rankingu eksperckim pierwsze miejsce zajął Mińsk Mazowiecki. Kolejne pozycje przypadły Inowrocławiowi, Pabianicom, Chojnicom i Siedlcom. Inaczej wygląda zestawienie oparte na preferencjach mieszkańców. W tym wariancie zwyciężyła Warszawa.