Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji 2026. Nauka, technologia i biznes spotkają się w Jasionce

Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji 2026 – kiedy i gdzie?

Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji 2026 zaplanowano na 7–8 października 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w ZEN.COM EXPO w Jasionce.

Festiwal powstał z przekonania, że nauka najlepiej inspiruje wtedy, gdy można jej doświadczyć. Dlatego jego program łączy świat nauki, nowych technologii, edukacji, biznesu i młodych ludzi.

Dla kogo jest Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji?

Wydarzenie jest otwarte na różne środowiska i różne punkty widzenia. Organizatorzy kierują je do osób, które łączy ciekawość świata i chęć odkrywania nowych rozwiązań.

Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji 2026 jest miejscem dla:

młodych ludzi, którzy chcą poznawać świat i rozwijać swoje pasje,

uczniów i nauczycieli szukających nowych sposobów poznawania nauki,

studentów i środowiska akademickiego,

naukowców, przedsiębiorców i startupów,

wszystkich ciekawych świata, niezależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia.

Strefa Expo. Technologia w działaniu

Jedną z przestrzeni festiwalu będzie Strefa Expo, czyli miejsce spotkania z kilkudziesięcioma wystawcami reprezentującymi świat biznesu, nauki i nowych technologii.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak działają nowoczesne rozwiązania, porozmawiać z ich twórcami i sprawdzić technologie w praktyce. W programie tej strefy zaplanowano m.in. symulatory, pokazy naukowe, nowe technologie, interaktywne instalacje, zadania i wyzwania oraz spotkania z osobami stojącymi za prezentowanymi rozwiązaniami.

Strefa Nauki i Biznesu. Miejsce wymiany wiedzy i współpracy

W programie PFNI znajdzie się również Strefa Nauki i Biznesu, która połączy środowisko naukowe, biznes, technologie oraz instytucje wspierające innowacje.

To przestrzeń wymiany wiedzy, prezentacji nowych rozwiązań i nawiązywania kontaktów, które mogą prowadzić do konkretnych projektów i wdrożeń. W programie przewidziano wystąpienia eksperckie, panele dyskusyjne, prezentacje innowacyjnych rozwiązań i prototypów oraz networking.

Ważnym punktem strefy będzie prezentacja pięciu podkarpackich wynalazków naukowych – od pomysłu i badań do prototypu oraz potencjalnego wdrożenia.

Nowy Horyzont Sztuki. Gdzie sztuka spotyka technologię i AI

Podczas festiwalu uczestnicy będą mogli odwiedzić także strefę Nowy Horyzont Sztuki. To przestrzeń, w której współczesna twórczość spotyka się z nauką, technologią i sztuczną inteligencją.

W programie strefy znajdą się instalacje immersyjne, AI, mapping, multimedia, druk 3D, interaktywne projekty i eksperymentalne realizacje. Uczestnicy zobaczą, jak technologia może stać się nie tylko narzędziem, ale także nowym językiem sztuki.

Zaplanowano również mural wielkoformatowy tworzony na żywo z udziałem uczestników, live act z mikroskopem i prawdziwymi reakcjami chemicznymi, modę z druku 3D i upcyklingu, instalacje artystyczne, sztukę generatywną oraz warsztaty DJ-skie.

Akademia PFNI. Warsztaty i wiedza w praktyce

W ramach festiwalu odbędzie się także Akademia PFNI, czyli cykl kameralnych sesji warsztatowych prowadzonych przez ekspertów i przedstawicieli środowiska akademickiego.

Tematyka warsztatów obejmie m.in. dezinformację, autoprezentację, muzykę i AI oraz ważne zagadnienia społeczne. Sesje będą trwały około 40–45 minut, a między kolejnymi blokami przewidziano przerwy.

Akademia PFNI działa w formule zamkniętych sesji odbywających się o określonych godzinach. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego udział wymaga wcześniejszej rejestracji na wybraną sesję.

Strefa dla nauczycieli

Specjalną przestrzenią festiwalu będzie (S)pokój Nauczycielski – strefa przygotowana dla nauczycieli, którzy przyjeżdżają na wydarzenie ze swoimi klasami.

To miejsce stworzone z myślą o chwili odpoczynku, spotkaniu z innymi nauczycielami i wymianie doświadczeń. W strefie zaplanowano prelekcje poświęcone edukacji i pracy z uczniami, praktyczne warsztaty, rozmowy o edukacji oraz przestrzeń do dzielenia się pomysłami i sprawdzonymi sposobami pracy.

Innovation Coach dla przedsiębiorców

8 października 2026 roku w ramach festiwalu odbędzie się także wydarzenie Innovation Coach w Regionach – Podkarpacie. Spotkanie zaplanowano w godzinach 11:30–14:30 w ZEN.COM EXPO, w przestrzeni Demo Space.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać innowacyjne pomysły, poznać możliwości finansowania i dowiedzieć się, jakie wsparcie jest dostępne na kolejnych etapach rozwoju projektu.

W programie znajdą się informacje o usłudze Innovation Coach, finansowaniu rozwoju, doświadczeniach z regionu oraz prezentacja instrumentu wsparcia INNOSTART. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sesji pytań i odpowiedzi, a także z lunchu i networkingu.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dzień Otwarty PCN Łukasiewicz

W programie Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji 2026 znalazł się również Dzień Otwarty Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, zaplanowany na 10 października 2026 roku.

Będzie to bezpłatny dzień otwarty pełen interaktywnych eksponatów, warsztatów edukacyjnych, mikropokazów i otwartych pokazów naukowych.

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzystać z blisko 200 interaktywnych eksponatów poświęconych m.in. przyrodzie, technice, lotnictwu, kosmosowi oraz funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. W programie znajdą się także mikropokazy popularnonaukowe, warsztaty edukacyjne w pracowniach chemii, robotyki, FabLab i fizyki oraz pokazy naukowe Tomasza Madeja.

Wstęp na Dzień Otwarty PCN Łukasiewicz jest bezpłatny. Bezpłatne wejściówki będą udostępnione za pośrednictwem systemu rezerwacji biletów Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Liczba miejsc jest ograniczona.

Nauka, którą można zobaczyć, sprawdzić i doświadczyć

Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji 2026 to wydarzenie dla osób, które chcą nie tylko słuchać o nauce i technologii, ale także zobaczyć je w działaniu. Program festiwalu łączy prezentacje, warsztaty, strefy interaktywne, sztukę, biznes i spotkania z twórcami nowych rozwiązań.

W dniach 7–8 października ZEN.COM EXPO w Jasionce stanie się miejscem rozmów o przyszłości, eksperymentowania i odkrywania innowacji w praktyce.