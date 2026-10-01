Zaginiony 13-latek odnaleziony! Był w jednym mieszkaniu z poszukiwanym 21-latkiem

Policjanci znaleźli zaginionego 13-latka. W mieszkaniu był też poszukiwany 21-latek

Policjanci znaleźli 13-letniego chłopca, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Przed godz. 20 dyżurny policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie dotyczące 13-letniego chłopca. Jak przekazała jego matka, nastolatek wyszedł z domu około południa i od tego czasu nie wrócił.

Chłopiec miał przy sobie telefon, ale nie odbierał połączeń. Kobieta powiedziała policjantom, że podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzali miejsca, w których 13-latek mógł przebywać, i analizowali informacje, które udało się zebrać. Ustalili też, że chłopiec kontaktował się ze znajomymi przez media społecznościowe.

W tym samym mieszkaniu przebywał także 21-letni mieszkaniec Lublina poszukiwany przez prokuraturę w Suwałkach

Nastolatek przekazywał im, że nic mu nie jest i wszystko jest w porządku. Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje.

Policjanci w końcu ustalili adres, pod którym mógł przebywać. Kryminalni pojechali do wynajmowanego mieszkania na terenie Stalowej Woli. Tam odnaleźli poszukiwanego 13-latka. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności chłopiec został przekazany rodzinie.

Na tym jednak interwencja się nie skończyła. W tym samym mieszkaniu przebywał także 21-letni mieszkaniec Lublina. Policjanci sprawdzili jego dane i okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach.

Prokuratura chciała ustalić miejsce jego pobytu. 21-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Po wykonaniu wymaganych czynności mężczyznę zwolniono.

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