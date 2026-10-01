Ihor M. zaatakował w jarosławskim klasztorze. Jest kolejna opinia biegłych psychiatrów

Ihor M. zaatakował nożem pięć osób w jarosławskim opactwie w czwartek 24 września; jedna osoba zginęła (ksiądz Stanisław Zbojnowicz), a cztery zostały ranne.

Do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych psychiatrów, która potwierdza, że stan zdrowia psychicznego Ihora M. nadal nie pozwala na wykonywanie z nim czynności procesowych.

Podejrzany wciąż ujawnia objawy psychotyczne, co uniemożliwia prokuraturze przedstawienie mu sformułowanych zarzutów i przesłuchanie, mimo że biegli zauważyli niewielką i niestabilną poprawę jego stanu.

Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ihora M. - obywatela Ukrainy, który w zeszłym tygodniu dokonał nożem brutalnego ataku w jarosławskim opactwie. Dokument wpłynął właśnie do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Wynika z niego, że stan zdrowia psychicznego mężczyzny nadal nie pozwala na wykonywanie z nim czynności procesowych.

Biegli w tej opinii, która jest, podkreślam, wydawana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywej opinii, stwierdzili przede wszystkim, że w obecnym stanie zdrowia podejrzany Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Aktualny stan zdrowia podejrzanego Ihora M. nie pozwala jeszcze na udział w czynnościach procesowych -mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Oznacza to, że prokuratura nadal nie może przedstawić Ihorowi M. zarzutów ani go przesłuchać.

- Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września 2026 roku dostrzegli oni pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę – dodała prokurator.

Za kilka dni śledczy będą się zwracać o ponowną ocenę stanu jego zdrowia.

Atak w jarosławskim opactwie

Przypomnijmy, 31-latni Ihor M. w zeszłym tygodniu -w czwartek (24.09) w jarosławskim opactwie zaatakował nożem pięć osób. Jedna z nich zginęła –ksiądz Stanisław Zbojnowicz,acztery zostało ranne. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie na oddziale szpitalnym. Prokuratura sformułowała zarzuty – będzie on odpowiadał za zabójstwo, próbę pozbawienia życia oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.