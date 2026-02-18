Perła renesansu na liście National Geographic. Ten zamek to unikat na skalę Europy

Magazyn National Geographic Traveller opublikował oficjalną listę laureatów plebiscytu Nowe Cuda Polski 2025. Redakcja wytypowała łącznie 48 lokalizacji z całego kraju, a ostateczny werdykt należał do głosujących czytelników. W prestiżowym gronie szesnastu zwycięskich miejsc znalazł się Zamek w Krasiczynie na Podkarpaciu. Obiekt ten od lat przyciąga turystów i jest uznawany za jedną z najważniejszych atrakcji regionu.

- Renesansowy zamek nad Sanem zachwyca sgraffitowymi zdobieniami i czterema symbolicznymi wieżami. Gościli tu królowie i możni rodów magnackich. Otoczony parkiem, stanowi perłę architektury i historii regionu. To obowiązkowy punkt dla miłośników zamków - czytamy opis w National Geographic Traveller.

Perła Podkarpacia warta odwiedzenia

Obiekt położony jest w bliskim sąsiedztwie Przemyśla, co czyni go łatwo dostępnym celem podróży. Zamek w Krasiczynie stanowi doskonałą propozycję zarówno dla pasjonatów historii, jak i osób szukających estetycznych wrażeń w otoczeniu przyrody. Budowla została wzniesiona na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy Stanisława Krasickiego oraz jego syna Marcina. Całe założenie architektoniczno-parkowe wyróżnia się na tle innych polskich zabytków, oferując odwiedzającym niepowtarzalny klimat dawnych wieków.

Włoscy mistrzowie i unikalne zdobienia

Za wyjątkowy kształt rezydencji odpowiadali włoscy architekci, natomiast detale zdobnicze wykonali artyści z pobliskiego Przemyśla. Charakterystycznym elementem budowli są ażurowe attyki zwieńczające ściany parawanowe oraz cztery baszty w narożach: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Dziedziniec otoczony arkadowymi krużgankami zdobią niezwykle rzadkie dekoracje sgraffitowe. Przedstawiają one między innymi sceny biblijne, wizerunki polskich królów, medaliony z cesarzami oraz sceny myśliwskie.

Szczególną uwagę warto zwrócić na kaplicę zlokalizowaną w Baszcie Boskiej. Jej kunszt i bogactwo detali sprawiają, że przez znawców sztuki bywa ona porównywana do słynnej Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Dzięki staraniom Marcina Krasickiego surowa warownia zmieniła się we wspaniałą rezydencję. Przez wieki w jej murach gościli najważniejsi władcy Polski, w tym Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz oraz August II.

Zabytkowy park i tradycja Sapiehów

Atutem krasiczyńskiego zespołu zamkowego jest także otaczająca go zieleń. Rozległy park krajobrazowy, którego najstarsze założenia sięgają XVII wieku, zachęca do długich spacerów. Warto wspomnieć o uroczej tradycji wprowadzonej przez rodzinę Sapiehów, późniejszych właścicieli majątku. Z okazji narodzin każdego dziecka sadzono tam drzewo: dla syna wybierano dąb, a dla córki lipę. Dzięki temu dzisiejsi goście mogą podziwiać wiekowy drzewostan i cieszyć się kontaktem z naturą.

Źródło: krasiczyn.com.pl, national-geographic.pl