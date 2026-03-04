Nowoczesna klinika onkologiczna powstanie na Podkarpaciu. 300 milionów złotych na walkę z rakiem

Rząd przeznaczył prawie 300 milionów złotych na budowę nowoczesnej kliniki onkologicznej na Podkarpaciu.

Placówka powstanie w Świlczy koło Rzeszowa i będzie częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, specjalizując się w leczeniu raka piersi i nowotworów skóry.

Kiedy ruszy budowa i co ta inwestycja oznacza dla pacjentów i rozwoju medycyny w regionie?

Podkarpacie: Nowoczesna klinika onkologiczna za 300 mln zł

Nowoczesna klinika onkologii ma powstać na Podkarpaciu. Uchwałę w tej sprawie podjął polski rząd i na ten cel z funduszu medycznego przeznaczono prawie 300 milionów złotych. Wiadomo, że placówka będzie częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i stanie w podrzeszowskiej Świlczy. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg.

- To wszystko przygotowaliśmy znacznie wcześniej, niż mieliśmy już ostateczną decyzję Rady Ministrów. Myślę, że do końca roku powinniśmy wyłonić najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku już firmę, która będzie ostatecznie budowała, projektowała i budowała ten szpital - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Marcin Rusiniak, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.

Inwestycja jest istotna także dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak podkreśla Adam Reich, rektor uczelni w rozmowie z Radiem ESKA, ma ona stać się kołem zamachowym rozwoju zarówno medycyny, jak i całego Uniwersytetu.

- Ta inwestycja to tylko jakby zalążek. Plan uniwersytetu w zakresie tworzenia kampusów w Świlczy są dużo większe. Będziemy wnioskować o kolejne środki -mówi.

Nowa placówka ma być przede wszystkim centrum leczenia raka piersi i nowotworów skóry. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i wykwalifikowanemu personelowi pacjenci z Podkarpacia będą mieli dostęp do najnowszych metod leczenia onkologicznego. Inwestycja ma poprawić jakość życia chorych i zwiększyć ich szanse na pokonanie choroby.