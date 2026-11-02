Niedawno ten polski zamek został podwójnie wyróżniony. Wygląda jak z bajki, to prawdziwa perła

To pierwsza edycja Rankingu Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist. Internauci mogli oddawać swoje głosy w czterech kategoriach – jedna z nich „Ulubiony zamek lub pałac Polaków” była otwarta, co oznacza, że internauci sami wskazywali dowolny obiekt. Inicjatywa ta powstała we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

Zamek w Łańcucie wyróżniony w dwóch kategoriach

Zamek w Łańcucie zajął drugie miejsca w dwóch kategoriach - Najpiękniejszy polski pałac” (14,70% głosów) oraz w kategorii głównej „Ulubiony zamek lub pałac Polaków” (7,09% głosów).

- Szczególne znaczenie ma wyróżnienie w kategorii głównej, w której nie było wstępnej listy nominowanych – internauci mogli samodzielnie i bez podpowiedzi wskazać dowolny obiekt w całym kraju. W całym plebiscycie oddano niemal 35 tysięcy głosów. Tak wysoka lokata stanowi potwierdzenie, że dbałość o nasz wspólny zabytek i jego bogatą historię cieszy się uznaniem odwiedzających z całej Polski – zaznacza Joanna Garbulińska-Charchut starszy specjalista ds. marketingu i komunikacji.

W kategorii Najpiękniejszy polski pałac zwyciężył Zamek Moszna, a trzecie miejsce zajął Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. W kategorii otwartej Ulubiony zamek lub pałac Polaków zwyciężył Pałac Branickich w Białymstoku, a trzecie miejsce zajął Zamek w Malborku.

Zamek w Łańcucie

Zamek w Łańcucie to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Odwiedzając Muzeum-Zamek w Łańcucie zobaczycie nie tylko piękne wnętrza, ale też kolekcję pojazdów konnych, pomieszczenia gospodarcze, storczykarnię i malowniczy park w stylu angielskim.

Tegoroczny sezon turystyczny w Muzeum – Zamku w Łańcucie trwa do 15 listopada.