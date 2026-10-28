To najwyższa estakada w Polsce. Wygląda, jak zawieszona w chmurach. Takie widoki nie zdarzają się często

Estakada powstaje na wymagającym terenie - pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. To obiekt, który zdecydowanie robi wrażenie - będzie najwyższą estakadą w Polsce. W najwyższym miejscu jego filary mają wysokość 80 m. Całkowita długość konstrukcji wyniesie 1082 m, natomiast szerokość 29 m.

GDDKiA przypomina, że do wykonania samych podpór wykorzystano aż 51 800 m³ mieszanki betonowej. Odpowiada to objętości ponad 20 basenów olimpijskich wypełnionych po brzegi! Z kolei podczas budowy podpór zużyto 9250 ton stali, czyli ilość wystarczającą do zbudowania konstrukcji cięższej od stalowego szkieletu słynnej wieży Eiffla. Rekordowe rozmiary osiąga także długość najdłuższego przęsła obiektu, wykonanego w technologii betonowania nawisowego, którego rozpiętość wynosi 188 m, a pod najwyższą podporą estakady zmieściłaby się niemal w całości wyższa z wież krakowskiej Bazyliki Mariackiej.

Budowa najwyższej estakady w Polsce. Wielkie wyzwanie

Budowa takiego kolosa w strategicznym miejscu i trudnym ukształtowaniu terenu to nie lada wyzwanie. W związku z tą budową zaprojektowano specjalny system rurociągów, wzdłuż filarów estakady, który pozwolił na sprawne dostarczanie betonu bezpośrednio na miejsce prowadzonych robót. Kolejnym wymagającym zadaniem był transport elementów stalowych na wysokość kilkudziesięciu metrów. Wykorzystano pięć żurawi wieżowych, zamontowanych przy wybranych podporach estakady. Łącznie do budowy pierwszego ustroju nośnego zużyto 3572 ton stali zbrojeniowej, co odpowiada 72 potężnym stalowym słupom podtrzymującym dach stadionu PGE Narodowy. W konstrukcji zastosowano również 860 ton stali sprężającej. Jak podaje GDDKiA, to ilość porównywalna z masą stali wykorzystanej do budowy nowych, zadaszonych trybun Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, które mogą pomieścić ponad 4700 kibiców.

Budowa S19. Prace trwają

W kolejnym etapie inwestycji prace skoncentrują się na drugim obiekcie, którym poprowadzona będzie jezdnia w kierunku Rzeszowa. Tym razem realizacja robót będzie jednak znacznie prostsza pod względem logistycznym, bo pierwsza estakada posłuży jako trasa transportu mieszanki betonowej.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że roboty na odcinku Babica – Jawornik (11,6 km) są wykonane już w ponad 80 proc. W przypadku robót mostowych to ponad 90 proc., a robót w branży drogowej prawie 70 proc.

źródło: GDDKiA