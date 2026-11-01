Kolizja w Stalowej Woli. 6 samochodów uderzyło w stado 14 dzików

Kolizja z dzikami w Stalowej Woli na drodze krajowej nr 77

W sobotę, 31 października około godziny 21 na drodze krajowej nr 77 w podkarpackiej Stalowej Woli wydarzyła się groźna i nietypowa sytuacja. Według doniesień portalu Rzeszów News sześć samochodów uderzyło w stado dzików, które wbiegły na jezdnię.

Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że do incydentu doszło na czwartym kilometrze trasy łączącej Sandomierz z Niskiem.

Zderzenie sześciu aut z dzikami na DK77 i utrudnienia w ruchu

Na trasę wbiegło łącznie około 14 dzików. Kierowcy nie mieli szans na wyhamowanie, w zwierzęta wjechało sześć aut osobowych.

Droga krajowa nr 77 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Portal Rzeszów News przekazał, że do akcji zaangażowano odpowiednie służby. Przed przywróceniem przejezdności trasy specjaliści musieli przeprowadzić badania weterynaryjne I zabrać martwe zwierzęta z asfaltu.

Wstępne szacunki GDDKiA zakładały dwugodzinne utrudnienia w tym miejscu. W rzeczywistości całkowita blokada trasy utrzymywała się przez niemal trzy godziny.

Stado 14 dzików na drodze w Stalowej Woli. Policja podaje szczegóły

Z policyjnych ustaleń przytoczonych przez GDDKiA wynika, że żaden z uczestników nie potrzebował pomocy medycznej, całe zajście mimo jego skali uznano za kolizję drogową.

Kierowcy mogą już bez przeszkód korzystać z drogi krajowej nr 77 w obydwu kierunkach.