Zginął ratując innych. Strażak miał zaledwie 29 lat

Mł. kpt. Wojciech Garbacz nie wahał się ani chwili. Młody strażak od razu wszedł w ogień, by ratować innych. Niestety miało to tragiczne skutki. Wskutek pożaru życia strażaka nie udało się uratować.

Ostatnia droga strażaka, który oddał życie na służbie. Z głębokim smutkiem i szacunkiem żegnamy drugiego z dwóch strażaków PSP, którzy tragicznie zginęli podczas działań gaśniczych w Nisku 16 października. Niech pamięć o Jego odwadze, poświęceniu i służbie drugiemu człowiekowi pozostanie z nami na zawsze - przekazała OSP Wólka Tanewska.

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej w piątek, 23 października 2026 r., o godzinie 13:00. Różaniec o godzinie 12:30.

Różaniec w intencji Zmarłego zostanie również odmówiony w środę i czwartek o godzinie 18:15 w Kaplicy Cmentarnej w Kurzynie Średniej.

Pogrążeni w smutku bliscy — rodzice, narzeczona, brat, bratanice, siostra, szwagier, siostrzenice, rodzina i przyjaciele — pożegnają młodego strażaka, który zginął, pełniąc służbę.

W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków:

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Tragiczny pożar w Nisku. Zginęło dwóch strażaków

Przypomnijmy, do tragicznego w skutkach pożaru doszło w piątek, 16 października, w Nisku na Podkarpaciu. Podczas działań gaśniczych zginęło dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg.

— W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień, zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli — mówił bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku poinformowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego pożaru. Sekcje zwłok zmarłych strażaków zaplanowano na wtorek, 20 października.

Ruszyła zbiórka dla rodzin zmarłych strażaków

Po tragedii uruchomiono również zbiórkę na rzecz rodzin poległych strażaków. Akcję prowadzi Fundacja Siepomaga w porozumieniu z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Według stanu na wtorek, 20 października zebrano 441 425 zł.

Zbiórkę można wesprzeć za pośrednictwem strony „Bohaterowie z Niska”.

Śmierć mł. kpt. Wojciecha Garbacza i asp. Bartłomieja Pieroga to ogromna strata dla bliskich oraz całej strażackiej społeczności. Obaj zginęli, wykonując obowiązki, które każdego dnia wiążą się z ryzykiem i gotowością do niesienia pomocy innym.