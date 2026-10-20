Miał zaledwie 29 lat. Zginął ratując innych. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb strażaka z Niska

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-20 11:44

Miał zaledwie 29 lat. Mł. kpt. Wojciech Garbacz zginął na służbie podczas tragicznego pożaru w Nisku na Podkarpaciu. W piątek, 23 października, rodzina, przyjaciele i strażacy pożegnają bohaterskiego oficera Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kurzynie Średniej.

Wozy strażackie i policja na miejscu pożaru w Nisku. Obok czarno-biała miniatura strażaka. Czytaj na Eska Rzeszów.
Autor: Mariusz Mucha/PSP

Zginął ratując innych. Strażak miał zaledwie 29 lat

Mł. kpt. Wojciech Garbacz nie wahał się ani chwili. Młody strażak od razu wszedł w ogień, by ratować innych. Niestety miało to tragiczne skutki. Wskutek pożaru życia strażaka nie udało się uratować.

Ostatnia droga strażaka, który oddał życie na służbie. Z głębokim smutkiem i szacunkiem żegnamy drugiego z dwóch strażaków PSP, którzy tragicznie zginęli podczas działań gaśniczych w Nisku 16 października. Niech pamięć o Jego odwadze, poświęceniu i służbie drugiemu człowiekowi pozostanie z nami na zawsze - przekazała OSP Wólka Tanewska.

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej w piątek, 23 października 2026 r., o godzinie 13:00. Różaniec o godzinie 12:30.

Różaniec w intencji Zmarłego zostanie również odmówiony w środę i czwartek o godzinie 18:15 w Kaplicy Cmentarnej w Kurzynie Średniej.

Pogrążeni w smutku bliscy — rodzice, narzeczona, brat, bratanice, siostra, szwagier, siostrzenice, rodzina i przyjaciele — pożegnają młodego strażaka, który zginął, pełniąc służbę.

W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków:

Pożar w Nisku
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Tragiczny pożar w Nisku. Zginęło dwóch strażaków

Przypomnijmy, do tragicznego w skutkach pożaru doszło w piątek, 16 października, w Nisku na Podkarpaciu. Podczas działań gaśniczych zginęło dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg.

— W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień, zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli — mówił bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku poinformowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego pożaru. Sekcje zwłok zmarłych strażaków zaplanowano na wtorek, 20 października.

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Ruszyła zbiórka dla rodzin zmarłych strażaków

Po tragedii uruchomiono również zbiórkę na rzecz rodzin poległych strażaków. Akcję prowadzi Fundacja Siepomaga w porozumieniu z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Według stanu na wtorek, 20 października zebrano 441 425 zł.

Zbiórkę można wesprzeć za pośrednictwem strony „Bohaterowie z Niska”.

Śmierć mł. kpt. Wojciecha Garbacza i asp. Bartłomieja Pieroga to ogromna strata dla bliskich oraz całej strażackiej społeczności. Obaj zginęli, wykonując obowiązki, które każdego dnia wiążą się z ryzykiem i gotowością do niesienia pomocy innym.

ROLKI

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