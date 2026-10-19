W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków. Na miejscu wciąż pojawia się dym

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w piątek 16 października w Nisku na Podkarpaciu. Podczas gaszenia pożaru zginęli dwaj strażacy Komendy PSP, mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg. W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku rozpoczęła śledztwo dotyczące pożaru. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski przekazał w rozmowie z Radiem ESKA, że sekcje zwłok zmarłych strażaków zaplanowano na wtorek, 20 października.

- W dniu 17 października przeprowadzono statyczne i dynamiczne oględziny zewnętrzne miejsca pożaru z użyciem policyjnego drona. W trakcie oględzin odwzorowano miejsce zdarzenia za pomocą skanera 3D. W toku intensywnie prowadzonych czynności śledczych w sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Trwa zabezpieczanie niezbędnej dokumentacji – przekazał rzecznik.

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Prokuratura zbada zarówno przyczyny oraz przebieg pożaru, jak również sam przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej i jej prawidłowość.

- Aktualnie decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Nisku obiekt został wyłączony z użytkowania. Teren został zabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. W miejscu pogorzeliska nadal okresowo pojawia się dym, co skutkuje działaniami gaśniczymi – informuje Łukasz Malarski - Oględziny wewnątrz budynku zostaną wykonane niezwłocznie po wydaniu zezwolenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – dodaje rzecznik.

Oględziny zaplanowano z udziałem biegłych i specjalistów z Akademii Pożarniczej w Warszawie.