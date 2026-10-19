W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków. Na miejscu wciąż pojawia się dym

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Julia Ranosz
2026-10-19 14:43

W tragicznym pożarze w Nisku życie straciło dwóch strażaków - mł. kpt. Wojciech Garbacz i asp. Bartłomiej Pieróg. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Obiekt został wyłączony z użytkowania, a w miejscu pogorzeliska nadal okresowo pojawia się dym.

Wozy strażackie i policja na miejscu tragicznego pożaru w Nisku. O śledztwie prokuratury przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Mucha Mariusz / Super Express

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w piątek 16 października w Nisku na Podkarpaciu. Podczas gaszenia pożaru zginęli dwaj strażacy Komendy PSP, mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg. W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku rozpoczęła śledztwo dotyczące pożaru.  Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski przekazał w rozmowie z Radiem ESKA, że sekcje zwłok zmarłych strażaków zaplanowano na wtorek, 20 października.

- W dniu 17 października przeprowadzono statyczne i dynamiczne oględziny zewnętrzne miejsca pożaru z użyciem policyjnego drona. W trakcie oględzin odwzorowano miejsce zdarzenia za pomocą skanera 3D. W toku intensywnie prowadzonych czynności śledczych w sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Trwa zabezpieczanie niezbędnej dokumentacji – przekazał rzecznik.

Pożegnają strażaka, który zginął w Nisku
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Prokuratura zbada zarówno przyczyny oraz przebieg pożaru, jak również sam przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej i jej prawidłowość.

- Aktualnie decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Nisku obiekt został wyłączony z użytkowania. Teren został zabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. W miejscu pogorzeliska nadal okresowo pojawia się dym, co skutkuje działaniami gaśniczymi – informuje Łukasz Malarski - Oględziny wewnątrz budynku zostaną wykonane niezwłocznie po wydaniu zezwolenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – dodaje rzecznik.

Oględziny zaplanowano z udziałem biegłych i specjalistów z Akademii Pożarniczej w Warszawie.

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