Matka przyprowadziła pobitego 16-latka na komendę. Wiek zatrzymanych szokuje

Pobicie 16-latka w Stalowej Woli

Sprawa sięga ubiegłego tygodnia, kiedy do jednostki policji w Stalowej Woli zgłosiła się kobieta ze swym 16-letnim synem. Matka powiedziała funkcjonariuszom, że nastolatek został pobity, a on sam opowiedział o szczegółach zajścia.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dzień wcześniej, w Parku Zimnej Wody, gdzie miał spotkać się ze znajomą, został zaatakowany przez grupę młodych osób. Napastnicy zepchnęli go z roweru, a następnie bili i kopali po całym ciele. W trakcie zajścia chcieli mu również zabrać elektronicznego papierosa - przekazała st. asp. Małgorzata Kania.

Całe zajście zakończyło się dla chłopaka potłuczeniami. Po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze mogli rozpocząć czynności, skupiające się na ustaleniu sprawców. Jak się okazało, dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko.

Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób w wieku od 12 do 15 lat

- Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 13-latka, który miał brać udział w zdarzeniu. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka. W toku dalszych czynności okazało się, że całe zajście zostało nagrane przez jedną z dziewczyn obecnych na miejscu - zaznaczyła st. asp. Kania.

Na tym działania mundurowych się nie zakończyły, gdyż do sprawy zatrzymali łącznie sześć osób. Ich wiek może szokować - mają od 12 do 15 lat. Pięciu nastolatkom przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, a 13-letniej dziewczynie - zarzut podżegania do pobicia. Zebrane przez funkcjonariuszy materiały trafiły już do sądu, który będzie podejmował dalsze decyzje.

