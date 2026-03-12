Najlepsze miasta do życia w Polsce. Nowy ranking już jest

Powstał kolejny ranking pokazujący, w których dużych miastach w Polsce żyje się najlepiej. Zestawienie przygotowała redakcja Business Insider Polska, która porównała warunki życia w 16 największych miastach. Analiza opiera się na sześciu kluczowych wskaźnikach. Trzy z nich dotyczą sytuacji finansowej mieszkańców – poziomu bezrobocia, wysokości przeciętnych wynagrodzeń oraz cen mieszkań na rynku wtórnym. Kolejne trzy odnoszą się do jakości życia i obejmują dostępność lekarzy, poziom przestępczości oraz jakość powietrza. Dane pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz portali analizujących rynek nieruchomości.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Dwóch liderów rankingu

Najlepszymi miastami do życia w Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku zostały Poznań i Rzeszów. Oba ośrodki uzyskały identyczny wynik - 41 punktów, co dało im wspólne pierwsze miejsce.

Poznań od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce. Stolica Wielkopolski wyróżnia się przede wszystkim najniższym bezrobociem wśród analizowanych miast. Z kolei Rzeszów po raz pierwszy w historii rankingu został liderem. Stolica Podkarpacia może pochwalić się najniższą przestępczością oraz bardzo dobrym dostępem mieszkańców do lekarzy. To właśnie te elementy znacząco poprawiły jego końcowy wynik. Kto uplasował się tuż za liderami w zestawieniu? Pełną listę znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Miasta coraz bardziej konkurują o mieszkańców

Najnowszy ranking pokazuje, że polskie miasta coraz mocniej konkurują ze sobą o jakość życia mieszkańców. Liczą się już nie tylko zarobki czy rynek pracy, ale także dostęp do lekarzy, bezpieczeństwo czy czyste powietrze. Jak już wiadomo, w tej edycji największymi zwycięzcami są Rzeszów i Poznań, ale dynamiczne zmiany w tabeli pokazują, że w kolejnych latach układ sił może się jeszcze zmienić.