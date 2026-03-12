Wskazali najlepsze miasta do życia w Polsce. Gigantyczny sukces Rzeszowa

Najlepsze miasta do życia w Polsce - ogromny sukces Rzeszowa w rankingu

Analizują poziom życia w 16 polskich miastach (po jednym z każdego województwa) na przełomie 2025 i 2026 r., redakcja Business Insider posiłkowała się statystykami z oficjalnych źródeł. Wzięto pod uwagę łącznie sześć wskaźników - po trzy ekonomiczne i pozafinansowe. Liczyły się poziom wynagrodzeń, skala bezrobocia, ceny mieszkań z rynku wtórnego, poziom przestępczości, jakość powietrza oraz dostęp do opieki medycznej.

Jak w zestawieniu poradził sobie Rzeszów? Okazuje się, że doskonale. Miasto wraz z Poznaniem znalazło się bowiem na pierwszym miejscu rankingu. "Stolica Podkarpacia, w przeciwieństwie do stolicy Wielkopolski, jeszcze nie była na szczycie, więc należy właśnie ją uznać za bohatera tej edycji rankingu najlepszych miast do życia" - piszą autorzy listy.

W których kategoriach Rzeszów poradził sobie najlepiej? Doceniono go przede wszystkim za najmniejszą wśród analizowanych miast przestępczość. W kategorii poziomu bezrobocia znalazł się na 12. miejscu, średniego wynagrodzenia - na 8. miejscu, dostępności mieszkań - na 10. miejscu, dostępu do lekarza - na 3. miejscu i jakości powietrza - na 7. miejscu.

Prezydent i mieszkańcy Rzeszowa dumni z sukcesu

- To oczywiście nie jest przypadek. To wynik konsekwentnej polityki, wielu działań i starań, które realizujemy także w ostatnim czasie. To jest ogromny powód do radości - skomentował sukces Rzeszowa w rankingu w rozmowie z Radiem ESKA prezydent Konrad Fijołek.

Jego radość podzielają oczywiście mieszkańcy miasta. - Uważam, że Rzeszów jest najczystszy, najbezpieczniejszy i najprzyjemniejszy ze wszystkich miast Polski - powiedziała jedna z rozmówczyń reporterki ESKI. - Najbardziej w Rzeszowie lubię to, że jest tu spokojnie, zawsze mogę wyjść i się tego nie boję. Jest dużo fajnych miejsc, w których mogę przebywać - dodała kolejna mieszkanka.

