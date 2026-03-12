Wskazali najlepsze miasta do życia w Polsce. Gigantyczny sukces Rzeszowa

2026-03-12 17:35

Które miasta w Polsce są najlepsze do życia? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy ranking, przygotowany przez Business Insider. Dziennikarze przyjrzeli się sytuacji 16 ośrodków, biorąc pod uwagę nie tylko wskaźniki finansowe, ale również chociażby poziom przestępczości czy dostęp do opieki medycznej. Wyniki przyniosły Rzeszowowi spektakularny sukces.

Najlepsze miasta do życia w Polsce - ogromny sukces Rzeszowa w rankingu

Analizują poziom życia w 16 polskich miastach (po jednym z każdego województwa) na przełomie 2025 i 2026 r., redakcja Business Insider posiłkowała się statystykami z oficjalnych źródeł. Wzięto pod uwagę łącznie sześć wskaźników - po trzy ekonomiczne i pozafinansowe. Liczyły się poziom wynagrodzeń, skala bezrobocia, ceny mieszkań z rynku wtórnego, poziom przestępczości, jakość powietrza oraz dostęp do opieki medycznej. 

Jak w zestawieniu poradził sobie Rzeszów? Okazuje się, że doskonale. Miasto wraz z Poznaniem znalazło się bowiem na pierwszym miejscu rankingu. "Stolica Podkarpacia, w przeciwieństwie do stolicy Wielkopolski, jeszcze nie była na szczycie, więc należy właśnie ją uznać za bohatera tej edycji rankingu najlepszych miast do życia" - piszą autorzy listy.

W których kategoriach Rzeszów poradził sobie najlepiej? Doceniono go przede wszystkim za najmniejszą wśród analizowanych miast przestępczość. W kategorii poziomu bezrobocia znalazł się na 12. miejscu, średniego wynagrodzenia - na 8. miejscu, dostępności mieszkań - na 10. miejscu, dostępu do lekarza - na 3. miejscu i jakości powietrza - na 7. miejscu.

Prezydent i mieszkańcy Rzeszowa dumni z sukcesu

- To oczywiście nie jest przypadek. To wynik konsekwentnej polityki, wielu działań i starań, które realizujemy także w ostatnim czasie. To jest ogromny powód do radości - skomentował sukces Rzeszowa w rankingu w rozmowie z Radiem ESKA prezydent Konrad Fijołek.

Jego radość podzielają oczywiście mieszkańcy miasta. - Uważam, że Rzeszów jest najczystszy, najbezpieczniejszy i najprzyjemniejszy ze wszystkich miast Polski - powiedziała jedna z rozmówczyń reporterki ESKI. - Najbardziej w Rzeszowie lubię to, że jest tu spokojnie, zawsze mogę wyjść i się tego nie boję. Jest dużo fajnych miejsc, w których mogę przebywać - dodała kolejna mieszkanka. 

