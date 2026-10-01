To miasto wprowadza obniżkę cen na stacji. Jest jeden haczyk

Kierowcy mierzą się z coraz wyższymi rachunkami za tankowanie, ale w Rzeszowie pojawia się szansa na oszczędności. Do 4 października na stacji MPK zlokalizowanej przy ulicy Lubelskiej wprowadzono rabat wynoszący 15 groszy na każdym litrze. Zniżka dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Warto pamiętać, że z tańszego paliwa skorzystają wyłącznie osoby dysponujące aktywną Rzeszowską Kartą Mieszkańca.

- Właśnie w taki sposób chcemy rozwijać Rzeszowską Kartę Mieszkańca – żeby dawała mieszkańcom konkretne korzyści i pozwalała oszczędzać na codziennych wydatkach. Korzystajcie! – powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek w mediach społecznościowych, ogłaszając promocję.

W mediach społecznościowych prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślił, że władze chcą reagować na bieżące trudności gospodarcze. Samorządowiec zaznaczył: „Nie mamy wpływu na to, co się dzieje w słynnej Cieśninie Ormuz, ale mamy wpływ na ceny paliw, które możemy wam zaoferować w tych trudnych czasach".

Promocyjne stawki będą obowiązywać przez cztery dni: w czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę. Włodarz miasta zapewnia, że oferowane na stacji MPK paliwo spełnia wysokie standardy, ponieważ każdego dnia napędza ono tabor miejskich autobusów. Jak sam stwierdził: „Nie dość, że jest bardzo dobrej jakości, to jest w bardzo dobrej cenie”.

Promocje na stacjach na Podkarpaciu. Gdzie tankować taniej?

Rzeszów to nie jedyny ośrodek w regionie, który stara się ulżyć kierowcom. Jak przypomina PAP, w Krośnie już od 23 marca posiadacze lokalnej karty mieszkańca płacą o 10 groszy mniej za litr na stacji Grosar przy ulicy Fredry. Decyzję tę argumentowano podwyżkami wywołanymi napięciami na Bliskim Wschodzie oraz faktem, że ceny w mieście były wyższe niż w okolicznych miejscowościach.

Jeszcze szybciej na podobny krok zdecydował się Przemyśl. Tamtejszy Miejski Zakład Komunikacji umożliwił właścicielom Przemyskiej Karty Mieszkańca tańsze tankowanie na stacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej. Z tej oferty kierowcy mogą korzystać aż do końca bieżącego roku.