Groźny wypadek w Rudnej Małej. Zderzenie suzuki z motocyklem

Do niebezpiecznego incydentu pomiędzy osobowym Suzuki a jednośladem marki Triumph doszło 1 października po godzinie 13.00 w miejscowości Rudna Mała.

Wskutek uderzenia pojazdów poważnie poszkodowany został 45-letni mężczyzna poruszający się motocyklem , którego błyskawicznie przewieziono do szpitala.

, którego błyskawicznie przewieziono do szpitala. Według pierwszych informacji zebranych przez pracujących na miejscu funkcjonariuszy, 40-latka siedząca za kierownicą auta najprawdopodobniej wymusiła pierwszeństwo.

W czwartek 1 października około godziny 13.00 doszło do poważnie wyglądającego zderzenia. W podrzeszowskiej Rudnej Małej ucierpiał kierujący motocyklem.

Jak poinformowała w swoim komunikacie Komenda Miejska Policji w Rzeszowie: „Ze wstępnych ustaleń mundurowych z ruchu drogowego komendy miejskiej wynika, że 40-letnia kierująca Suzuki, podczas włączania się do ruchu na drogę krajowa nr 9, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem Triumph”.

Zderzenie obu pojazdów miało bardzo przykre konsekwencje dla kierowcy jednośladu. Ranny 45-latek wymagał interwencji medycznej, dlatego przybyli na miejsce ratownicy natychmiast przetransportowali go na oddział szpitalny w celu dokładnego opatrzenia doznanych obrażeń.

Pracujący na miejscu stróże prawa po raz kolejny przypominają o rozwadze na trasach, przypominając w oficjalnym komunikacie: „Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i bezpieczną jazdę”.