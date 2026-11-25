Przypomnijmy, na tamtejszej działce, należącej kiedyś do patomorfolożki, Magaleny H. znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Prawda wyszła na jaw w czerwcu, kiedy nowi właściciele działki rozpoczęli przygotowania do postawienia altany. Na miejsce natychmiast wezwano służby, które przeprowadziły drobiazgowe przeszukanie terenu.

Śledczy wykluczyli już, by odnalezione płody pochodziły z nielegalnych aborcji. Nadal czekają jednak na wyniki badań gleby, które mają pomóc ocenić, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska.

Przedłużony areszt dla Magdaleny H.

Do czasu otrzymania tych wyników prokuratura chce, aby Magdalena H. pozostała w areszcie (do 9 marca).

Przedmiotowe śledztwo zostało przedłużone do 12 marca 2027 roku. Aktualnie przesłuchiwane są kolejne osoby w charakterze świadków. Trwa również analiza uzyskanej opinii pisemnej dotyczącej badań sekcyjnych - mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura czeka na opinię biegłych z zakresu informatyki śledczej.

Również oczekujemy na opinię z zakresu informatyki śledczej dotyczącą zawartości zabezpieczonych nośników informatycznych. Dodatkowo trwają badania zabezpieczonych odpadów przez specjalistyczny instytut - mówi prokurator.

Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia.