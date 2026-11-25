Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, po godzinie 17.00 w Medyni Głogowskiej w gminie Czarna, położonej w powiecie łańcuckim na terenie województwa podkarpackiego. Z wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, że 90-letni pieszy wszedł na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód marki BMW. Kierujący pojazdem 38-letni mężczyzna nie zdołał uniknąć potrącenia seniora.

Ranny 90-latek z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Ksiądz Józef Kot zginął w wypadku. Kiedy odbędzie się pogrzeb duchownego?

Zmarłym w wyniku potrącenia 90-latkiem okazał się duchowny, ksiądz Józef Kot.

Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie – informowali strażacy w mediach społecznościowych.

Podano już informacje dotyczące ostatniego pożegnania duchownego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 26 listopada, w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej. O godzinie 10.00 rozpocznie się eksporta, po której nastąpi wprowadzenie do kościoła parafialnego, różaniec oraz modlitwy osobiste. Msza święta pogrzebowa została zaplanowana na godzinę 12.00, a po jej zakończeniu odbędzie się pochówek na miejscowym cmentarzu.