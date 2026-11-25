Do zdarzenia doszło wieczorem 17 listopada 2026 roku w jednym z mieszkań w Dębicy. Podczas spotkania Rafał Ś. miał uderzać 51-letnią kobietę pięścią i szklaną butelką w głowę, zadając jej śmiertelne ciosy. Służby wezwała sąsiadka, którą zaniepokoiły odgłosy awantury.

Śledczy ustalili, że podejrzany oraz 51-letnia ofiara znali się.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany i pokrzywdzona znali się od kilku lat, a tego dnia wspólnie spożywali alkohol. W trakcie spotkania 48-latek zaatakował 51-letnią mieszkankę Dębicy, zadając jej kilkukrotnie uderzenia pięścią oraz szklaną butelką w głowę. Kobieta doznała rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, które skutkowały jej zgonem, a napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia – informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Po zgłoszeniu od sąsiadki na miejsce przyjechali policjanci, którzy odnaleźli zwłoki kobiety. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 21.00, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego Rafała Ś.

Prokurator przedstawił 48-letniemu mężczyźnie zarzut dokonania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim (czyn z art. 148 § 1 Kodeksu karnego). Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia – podaje prokurator Krzysztof Ciechanowski.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy zwróciła się do miejscowego Sądu Rejonowego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Jak przekazał prokurator Ciechanowski, śledczy argumentowali to grożącą mężczyźnie surową karą, obawą ucieczki lub ukrywania się, ryzykiem bezprawnego utrudniania postępowania, a także uzasadnioną obawą ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Sąd Rejonowy w Dębicy przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Rafała Ś. na okres 3 miesięcy w związku z postawionym mu zarzutem.

Podejrzany 48-latek nie był wcześniej karany. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.