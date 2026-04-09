Ciało noworodka w kontenerze na śmieci. Nowe ustalenia prokuratury

Makabryczne odkrycie pod Przemyślem

W jednej z miejscowości w okolicach Przemyśla dokonano wstrząsającego znaleziska. W kontenerze na śmieci natrafiono na martwy płód. Ta tragiczna informacja szybko wstrząsnęła mieszkańcami, a służby błyskawicznie przystąpiły do szczegółowego badania miejsca zdarzenia, by ustalić przebieg tych dramatycznych wydarzeń.

Z ustaleń dziennikarzy Radia Eska wynika, że był to chłopiec z ciąży na zaawansowanym etapie, szacowanej na 7. lub 8. miesiąc. W tym okresie waga dziecka przekracza zazwyczaj kilogram, a w przypadku urodzenia żywego ma ono szanse na przetrwanie poza organizmem matki.

Prokuratura szuka matki noworodka z Podkarpacia

Sprawa traktowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu jako priorytetowa. Śledczy zabezpieczyli teren i intensywnie pracują nad odtworzeniem okoliczności porodu oraz sposobu, w jaki ciało znalazło się w śmietniku.

Ze wstępnych informacji wynika, że tragedia wydarzyła się niedaleko miejsca zamieszkania młodej kobiety, której tożsamość próbują teraz ustalić służby. Odnalezienie matki jest obecnie najważniejszym zadaniem dla śledczych.

Kluczowe dla dalszego toku postępowania i ewentualnych zarzutów będzie ustalenie, czy chłopiec urodził się żywy. Na ten moment brakuje odpowiedzi na to fundamentalne pytanie.

Noworodek w śmietniku. Śledztwo pod kątem dzieciobójstwa

Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 149 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy dzieciobójstwa, czyli pozbawienia życia noworodka przez matkę w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu. Stosuje się go w wyjątkowo tragicznych przypadkach, gdy kobieta znajduje się w stanie silnego szoku poporodowego.

– Dziecko na pewno nie nosiło śladów obrażeń ani zewnętrznych, ani wewnętrznych. Śledztwo zostało wstępnie wszczęte z artykułu 149 Kodeksu karnego – to jest pozbawienia życia dziecka pod wpływem porodu i w związku z jego przebiegiem – powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Taciuch‑Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Sekcja zwłok chłopca pod Przemyślem kluczowa dla śledztwa

Jak zaznacza prokuratura, śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie, minęła zaledwie doba od jego rozpoczęcia. Odpowiedzi na najważniejsze pytania przyniesie sekcja zwłok, analizy DNA oraz ocena stanu zdrowia poszukiwanej matki. Te dane pozwolą zrekonstruować całe zdarzenie i ocenić, czy doszło do morderstwa, czy do innego tragicznego finału ciąży.

Służby proszą o spokój, podkreślając jednocześnie, że każdy szczegół i każda nowa informacja może pomóc w rozwikłaniu tej wstrząsającej sprawy.

