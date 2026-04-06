To najpiękniejsza nazwa wsi na Podkarpaciu. Łapie za serce!

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-06 5:19

Niektóre nazwy miejscowości od razu budzą emocje, brzmiąc łagodnie i tajemniczo, jakby opowiadały historię i oddawały ducha miejsca. Na Podkarpaciu wieś Uherce Mineralne, jedna z najstarszych osad w Bieszczadach, bez wątpienia może poszczycić się jedną z najpiękniejszych nazw.

Nazwa, która przyciąga jak magnes

Podkarpacie to region, który wciąż zachowuje autentyczny, nieco zapomniany urok dawnej Polski. To właśnie tutaj znajduje się wyjątkowa wieś o równie wyjątkowe nazwie - Uherce Mineralne. Co ciekawe, według sztucznej inteligencji to właśnie tej nazwie miejscowości należy się miano najpiękniejszej.

Gdzie leżą Uherce Mineralne?

Urokliwa wieś znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, niedaleko popularnych turystycznych miejscowości, takich jak Solina czy Polańczyk. To właśnie m.in. bliskość Bieszczadów sprawia, że okolica zachwyca krajobrazami i przyciąga miłośników natury.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsza nazwa wsi w Polsce. Wygląda jak namalowany obrazek!

Historia zapisana w nazwie

Nazwa wsi nie jest przypadkowa. Jej druga część - Mineralne - nawiązuje do występujących tu wód mineralnych, które od wieków były wykorzystywane przez mieszkańców. Choć miejscowość nie jest dziś uzdrowiskiem w pełnym tego słowa znaczeniu, to jej nazwa przypomina o naturalnych zasobach regionu.

Uherce Mineralne. Co warto zobaczyć?

Choć Uherce Mineralne to niewielka wieś, atrakcje mogą zaskoczyć turystów. Wśród najciekawszych warto wymienić:

  • Dwór obronny Herburtów - wzniesiony w II połowie XVI wieku
  • Kościół św. Stanisława Biskupa
  • Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
  • Dom ubogich - murowany, wzniesiony w II połowie XIX w.
  • Cmentarz na wzgórzu Lachawa pochodzący z I wojny światowej
  • Kapliczki przydrożne.
Quiz. Podkarpacie w liczbach. Potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania?
Najpiękniejsza nazwa wsi w Polsce

Wiemy już, jaka miejscowości otrzymała miano najpiękniejszej pod względem nazwy w woj. podkarpackim.

To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów!
