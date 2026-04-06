To najpiękniejsza nazwa wsi na Podkarpaciu. Łapie za serce!

Nazwa, która przyciąga jak magnes
Podkarpacie to region, który wciąż zachowuje autentyczny, nieco zapomniany urok dawnej Polski. To właśnie tutaj znajduje się wyjątkowa wieś o równie wyjątkowe nazwie - Uherce Mineralne. Co ciekawe, według sztucznej inteligencji to właśnie tej nazwie miejscowości należy się miano najpiękniejszej.
Gdzie leżą Uherce Mineralne?
Urokliwa wieś znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, niedaleko popularnych turystycznych miejscowości, takich jak Solina czy Polańczyk. To właśnie m.in. bliskość Bieszczadów sprawia, że okolica zachwyca krajobrazami i przyciąga miłośników natury.
Historia zapisana w nazwie
Nazwa wsi nie jest przypadkowa. Jej druga część - Mineralne - nawiązuje do występujących tu wód mineralnych, które od wieków były wykorzystywane przez mieszkańców. Choć miejscowość nie jest dziś uzdrowiskiem w pełnym tego słowa znaczeniu, to jej nazwa przypomina o naturalnych zasobach regionu.
Uherce Mineralne. Co warto zobaczyć?
Choć Uherce Mineralne to niewielka wieś, atrakcje mogą zaskoczyć turystów. Wśród najciekawszych warto wymienić:
- Dwór obronny Herburtów - wzniesiony w II połowie XVI wieku
- Kościół św. Stanisława Biskupa
- Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
- Dom ubogich - murowany, wzniesiony w II połowie XIX w.
- Cmentarz na wzgórzu Lachawa pochodzący z I wojny światowej
- Kapliczki przydrożne.
Najpiękniejsza nazwa wsi w Polsce
Wiemy już, jaka miejscowości otrzymała miano najpiękniejszej pod względem nazwy w woj. podkarpackim.