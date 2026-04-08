Ciało małego dziecka znalezione w śmietniku. Co ustaliła prokuratura?

Dramat na Podkarpaciu. Zwłoki dziecka znalezione na śmietniku

W jednym ze śmietników na terenie powiatu znaleziono zwłoki płodu - podaje Radio ESKA. Sprawa natychmiast trafiła do prokuratury, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości matki oraz wszystkich osób zamieszanych w tę bulwersującą sprawę. Wstępne ustalenia wskazują, że zwłoki zostały porzucone w pobliżu miejsca zamieszkania młodej kobiety.

Prokuratura nie ujawnia nazwy miejscowości, w której doszło do makabrycznego odkrycia. Wiadomo jedynie, że znajduje się ona na terenie powiatu przemyskiego. Śledczy podkreślają, że dopiero dalsze działania pozwolą ustalić czy doszło do przestępstwa.

- Prokuratura uzyskała informację z policji o prowadzeniu wstępnych czynności, czynności w tak zwanym trybie 308 Kodeksu Postępowania Karnego, w związku z podejrzeniem spowodowania śmierci dziecka, przy czym to są czynności wstępne. Wiemy na tym etapie, że zostały ujawnione zwłoki płodu w miejscu, w okolicach miejsca zamieszkania kobiety, młodej kobiety. Te czynności są na wstępnym etapie. Dopiero przeprowadzenie dalszych czynności sprawy pozwoli na potwierdzenie okoliczności w tym związanych z tym, czy mamy do czynienia w ogóle z przestępstwem. Nie można podać. To jest teren powiatu przemyskiego - przekazała Radiu ESKA Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.