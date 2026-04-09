W wieku 35 lat, 4 kwietnia 2026 roku, nagle odszedł druh Konrad Kotula.

Zmarły pełnił funkcję prezesa jednostki OSP Rzeszów-Biała.

Ostatnie pożegnanie zaplanowano na 11 kwietnia 2026 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej (o 12:30 rozpocznie się różaniec, a o 13:00 wystartuje msza żałobna).

Śmierć strażaka OSP Rzeszów-Biała przy Grobie Pańskim. Konrad Kotula miał 35 lat

Wiadomość o odejściu Konrada Kotuli, pełniącego funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Biała, zszokowała lokalną społeczność. 35-letni strażak stracił życie w Wielką Sobotę, 4 kwietnia 2026 roku. Do tragedii doszło, gdy mężczyzna stał na warcie honorowej przy Grobie Pańskim w rzeszowskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Biała. W pewnym momencie druh osunął się na ziemię i mimo błyskawicznie podjętej reanimacji zmarł. Zmarły pozostawił w żałobie dziecko oraz ciężarną żonę.

4 kwietnia 2026 roku, w wieku zaledwie 35 lat, odszedł nasz Kolega – strażak, Prezes OSP Rzeszów - Biała, człowiek oddany służbie i zawsze gotowy nieść pomoc innym. Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach. Cześć Jego pamięci – napisali w oświadczeniu strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Pogrzeb Konrada Kotuli. Kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie prezesa OSP?

Ceremonia pogrzebowa tragicznie zmarłego druha została wyznaczona na sobotę, 11 kwietnia 2026 roku. Uroczystości odbędą się w rzeszowskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Biała. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13:00, z kolei pół godziny wcześniej żałobnicy zbiorą się, aby odmówić różaniec.

Po zakończeniu nabożeństwa ciało strażaka spocznie na miejscowym cmentarzu, dokąd bezpośrednio z kościoła uda się kondukt żałobny z trumną zmarłego.

