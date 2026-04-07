Rekordowe bezrobocie w jednym z powiatów woj. podkarpackiego. Są najnowsze dane z urzędu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował nowe dane o bezrobociu

Zgodnie z najnowszym raportem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, sytuacja na rynku pracy w województwie podkarpackim w lutym 2026 roku uległa pogorszeniu. Dane zebrane w dokumencie „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego w lutym 2026 r.” wskazują na rosnącą liczbę osób bez pracy, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w ujęciu rocznym.

Na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 75,6 tys. bezrobotnych. To o 0,8 tys. więcej niż w styczniu i aż o 4,5 tys. więcej niż w lutym 2025 roku. Stopa bezrobocia wyniosła 9,6%, co oznacza, że utrzymała się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej, jednak w skali roku wzrosła o 0,5 punktu procentowego.

Warto zaznaczyć, że województwo podkarpackie z tym wynikiem uplasowało się na piętnastym miejscu w kraju. Najwyższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wyniosła ona 10,1%.

Gigantyczna przepaść. W tym powiecie sytuacja jest najgorsza

Raport rzuca światło na ogromne dysproporcje, jakie występują na rynku pracy wewnątrz samego województwa. Podczas gdy w skali regionu bezrobocie wynosi 9,6%, w jednym z powiatów sytuacja jest alarmująca. Najwyższą stopę bezrobocia, sięgającą aż 21,0%, odnotowano w powiecie brzozowskim.

Na drugim biegunie znajduje się Krosno, gdzie stopa bezrobocia była najniższa i wyniosła zaledwie 4,0%. Tak duże różnice pokazują, że sytuacja mieszkańców poszczególnych części Podkarpacia jest diametralnie inna.

54 osoby na jedną ofertę pracy

Dane pokazują również, jak trudne jest znalezienie zatrudnienia. W lutym 2026 roku do urzędów pracy zgłoszono 2,2 tys. ofert. W tym samym czasie zarejestrowało się 6,2 tys. nowych bezrobotnych, a wyrejestrowało się 5,5 tys. osób. Prosta kalkulacja pokazuje, że na jedną ofertę pracy przypadało średnio aż 54 bezrobotnych.

Kto najczęściej trafia do rejestrów? Te grupy mają największy problem

Analiza struktury bezrobotnych pokazuje, które grupy są szczególnie narażone na problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W porównaniu z lutym 2025 roku widać kilka niepokojących tendencji. Wzrósł udział osób bez doświadczenia zawodowego (do 19,7%), absolwentów (do 9,9%) oraz osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (do 4,6%).

Szczególnie trudna jest sytuacja osób długotrwale bezrobotnych, których udział zwiększył się do 54,4%. Co więcej, aż 86,1% wszystkich zarejestrowanych nie miało prawa do zasiłku – to łącznie 65,1 tys. osób. Zwiększył się również odsetek bezrobotnych do 25. roku życia (do 14,9%). Warto odnotować, że nieznacznie spadł udział osób powyżej 50. roku życia (do 24,1%), a odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się z 50,1% do 48,7%.