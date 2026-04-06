Tragiczny wypadek w Bieszczadach. Nie żyje znany lekarz

Tragiczny wypadek w miejscowości Paszowa. Dr Jerzy Bentkowski śmiertelnie potrącony na rowerze

Te dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę w bieszczadzkiej miejscowości Paszowa. Kierujący samochodem Mini Cooper podjął decyzję o wyprzedzeniu grupy trzech rowerzystów. Jak ustaliła policja, niestety nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru. Zauważył nagle nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd i wykonał gwałtowny skręt w prawą stronę. Manewr ten zakończył się uderzeniem prosto w przednie koło jednego z jednośladów. 56-letni rowerzysta upadł na asfalt, doznając bardzo poważnych obrażeń głowy. Kask nie uchronił go przed tragicznymi skutkami wypadku. Karetka przetransportowała ciężko rannego rowerzystę do szpitala w Sanoku. Niestety, ranny lekarz zmarł. Ofiara to dr Jerzy Bentkowski, wybitny specjalista ortopedii i dyrektor do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Lesku.

Szpital Powiatowy w Lesku żegna doktora Jerzego Bentkowskiego

Śmierć 56-letniego specjalisty wstrząsnęła Podkarpaciem. Szpital Powiatowy w Lesku opublikował oficjalny komunikat. Władze lecznicy podkreśliły ogromne zasługi zmarłego ortopedy. Reprezentanci placówki zaznaczyli, że dr Jerzy Bentkowski był niezwykle zaangażowany w ratowanie zdrowia pacjentów. Jak napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele leskiej placówki:

„Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem, oddanym lekarzem i zaangażowanym liderem. Swoją pracą, wiedzą i odpowiedzialnością współtworzył wysoki poziom opieki medycznej oraz rozwój placówki, zawsze stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania”.

