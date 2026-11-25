Wśród czterech osób poszkodowanych podczas wrześniowej napaści w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu znalazł się 51-letni Krzysztof. W ubiegłą środę mężczyzna zmarł we własnym domu, dlatego prokuratura zarządziła sekcję zwłok, aby wyjaśnić, czy zgon był bezpośrednim skutkiem tamtych wydarzeń.

Po zakończeniu badań sekcyjnych głos zabrała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. W komunikacie dla PAP przekazała, że wstępne ustalenia nie dają podstaw do jednoznacznego powiązania śmierci 51-latka z ranami, które zadał mu napastnik Ihor M.

Czekamy na wyniki badań histopatologicznych i na pełną opinię biegłego, który zanalizuje cały obraz sekcyjny w połączeniu z badaniami mikroskopowymi i wypowie się w sposób pełny na temat przyczyn, okoliczności zgonu i bezpośredniego związku tego zgonu z zachowaniem Ihora M. – zaznaczyła prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że potwierdzenie bezpośredniego wpływu odniesionych obrażeń na śmierć pana Krzysztofa jest kluczowe dla dalszych losów śledztwa. Wykazanie takiego związku przyczynowo-skutkowego skutkowałoby zmianą zarzutów ciążących obecnie na Ihorze M. Dotychczas podejrzany odpowiadał za zabójstwo jednej osoby oraz usiłowanie pozbawienia życia czterech kolejnych.

Zapytana o termin uzyskania kompletnej opinii od biegłego, prokurator oszacowała, że dokument powinien być gotowy w przeciągu około dwóch tygodni.

Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu

Dramatyczne wydarzenia na terenie jarosławskiego Klasztoru Sióstr Benedyktynek rozegrały się 24 września. Wówczas 31-letni obywatel Ukrainy, Ihor M., zaatakował nożem ks. Stanisława Zbojnowicza. Zaatakowany duchowny zmarł na skutek zadanych ciosów.

Napastnik zadał rany również czterem innym osobom, wśród których oprócz pana Krzysztofa byli ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz oraz pani Ewa. Wszyscy poszkodowani odnieśli bardzo poważne, zagrażające życiu obrażenia ciała, a zmarły niedawno pan Krzysztof przebywał w szpitalu do 12 października.

Funkcjonariusze policji ujęli Ihora M. tuż przed budynkiem świątyni, a powołani biegli zdiagnozowali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Z uwagi na kondycję zdrowotną aresztowany 31-latek cały czas przebywa na oddziale szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Czynności przesłuchania z udziałem Ihora M. przeprowadzono 7 października, stawiając mu zarzut jednego zabójstwa i czterech usiłowań zabójstwa. Podejrzany przyznał się w pełni do zarzucanych mu czynów, jednak odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiadania na pytania śledczych.

W późniejszym etapie śledczy zdecydowali o rozdzieleniu pierwotnego zarzutu na pięć odrębnych zbrodni, obejmujących jedno zabójstwo i cztery jego usiłowania. Modyfikacja ta ma wyłącznie wymiar techniczno-prawny.

Ze względu na oskarżenie o pięć zbrodni wymierzonych przeciwko życiu, podejrzanemu Ihorowi M. grozi łączna kara dożywotniego więzienia.

Kluczowe dla oceny poczytalności Ihora M. w momencie ataku będą dokumenty medyczne opisujące stan jego zdrowia i ewentualną historię leczenia psychiatrycznego. W ramach międzynarodowej pomocy prawnej polska prokuratura poprosiła stronę ukraińską o udostępnienie tej dokumentacji, przesłuchanie matki podejrzanego w roli świadka oraz dane o jego wcześniejszej karalności na terytorium Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna nie wchodził wcześniej w konflikt z prawem w Polsce.

Przeprowadzone testy laboratoryjne wykluczyły obecność alkoholu oraz środków psychoaktywnych w organizmie Ihora M.